Allianz Partners e Aer Lingus estendono la partnership fino a marzo 2027

Allianz Partners e Aer Lingus: ampliata fino a marzo 2027 la collaborazione in Europa e negli Stati Uniti

Aer Lingus offrirà ai clienti residenti nei tredici mercati della partnership in Europa e negli Stati Uniti soluzioni assicurative di viaggio multirischio fornite da Allianz Partners, assicurando loro protezione, qualunque sia la destinazione. Tra i vantaggi, la protezione per l'annullamento, ritardi e interruzioni del viaggio, perdita di coincidenze, protezione del bagaglio e prestazioni mediche all'estero. Per una maggiore comodità, Allianz Partners metterà a disposizione dei clienti assicurati una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I clienti possono acquistare i prodotti e i servizi di protezione del viaggio forniti da Allianz Partners al momento della prenotazione del biglietto aereo sul sito web di Aer Lingus e sull'app mobile o, in un secondo momento, attraverso la funzione “Gestisci la mia prenotazione” per le prenotazioni esistenti. Aer Lingus e Allianz Partners porteranno la partnership a un livello superiore, sfruttando la piattaforma digitale di servizi avanzati offerta da Allianz Partners, che migliorerà l'esperienza dei clienti attraverso offerte personalizzate di assicurazione di viaggio dedicate ai clienti di Aer Lingus in diversi mercati.

Jean-Marc Pailhol, Chief Officer Global Strategic Partnerships e membro del Consiglio di Amministrazione di Allianz Partners, ha dichiarato: "Quella della nostra collaborazione con Aer Lingus dal 2008 è una storia basata su solidità e fiducia, e siamo dunque davvero orgogliosi di estendere ulteriormente questa partnership di lungo periodo. Il nostro impegno comune continua ad essere lo sviluppo e l'offerta di prodotti e soluzioni per la protezione dei viaggi che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei clienti e garantiscano la serenità dei viaggiatori. Noi di Allianz Partners ci impegniamo a sostenere i vettori leader a livello mondiale co-creando soluzioni per il futuro dei viaggi".

Susanne Carberry, Chief Customer Officer di Aer Lingus, ha commentato: "In Aer Lingus siamo impegnati ad offrire ai clienti un'esperienza serena in ogni momento del loro viaggio. Grazie all'estensione della nostra partnership con Allianz Partners, offriamo ai nostri clienti la possibilità di accedere facilmente a opzioni assicurative su misura per le loro esigenze specifiche. La gamma di opzioni assicurative di Allianz Partners permette ai passeggeri di Aer Lingus di scegliere il livello di assistenza adeguato alle proprie esigenze così da sentirsi soddisfatti e sicuri in vista del loro viaggio".