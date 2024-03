Allianz Trade, Scarrico nuovo Direttore Commerciale per la Regione MMEA

Allianz Trade nomina Marco Scarrico nuovo Direttore Commerciale per la Regione MMEA

Marco Scarrico, 48 anni, attualmente Direttore Commerciale Allianz Trade Italia, è stato nominato a partire dal 01 Aprile Direttore Commerciale di Allianz Trade per la Regione Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa (MMEA), succedendo a Costantino Scozzafava che intraprenderà un nuovo percorso professionale al di fuori del Gruppo Allianz.

In questo ruolo, Scarrico riporterà direttamente a Luca Burrafato, MMEA Head of Region e manterrà anche la responsabilità dell’area commerciale in Italia. Marco è in Allianz Trade dal 2018, dove ha assunto prima il ruolo di Direttore Regionale Market Management e, dal 2021, quello di Direttore Commerciale Italia, contribuendo alla crescita dell’azienda. In precedenza, ha ricoperto varie posizioni di crescente responsabilità in Diners Club, Vodafone e UniCredit. È laureato in Economia Aziendale presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

“Prima di tutto vorrei ringraziare Costantino per la sua leadership, expertise e il suo contributo all’azienda in questi anni. Auguro a lui futuri successi nel nuovo percorso di carriera che intraprenderà a breve", ha commentato Luca Burrafato. “Sono inoltre lieto di dare il benvenuto a Marco nel Board di Allianz Trade MMEA. Insieme rafforzeremo il nostro percorso di crescita attraverso lo sviluppo delle sinergie con il Gruppo Allianz e i principali business partner, e consolideremo il modello di servizio attraverso ulteriori investimenti digitali”.