Amaro Montenegro celebra l'amicizia con una nuova campagna

On air il nuovo spot di Amaro Montenegro: "Friendship Calling"

Si chiama "Friendship Calling" la nuova campagna di comunicazione, 100% sound-based di Amaro Montenegro, firmata dall’agenzia Armando Testa sotto la direzione creativa di Jacopo Morini e Fabiano Pagliara. Con la pianificazione di Wavemaker, la nuova comunicazione è on air sui principali network (Rai, Mediaset, Cairo, Sky, Discovery e Dazn). Il nuovo spot sarà pianificato in TV fino a fine dicembre, con i formati 30’’ e 15’’, e per la prima volta anche in radio con una declinazione multisoggetto.

Guarda il nuovo spot di Amaro Montenegro

In un mondo pieno di rumore, quello che risuona forte e chiaro è il richiamo dell’amicizia: è questa l’idea alla base della nuova campagna che celebra i valori del brand in maniera innovativa, rendendo protagonista il sound logo, spiega la nota stampa, che compie 25 anni.

Un ascensore che si apre, il fischiettio distratto di un tassista, una radio che risuona in un barber shop, un acchiappasogni che tintinna sotto una veranda, la colonna sonora di un videogame. Potrebbero sembrare semplici suoni, in realtà riproducono le sei note del sound logo di Amaro Montenegro. Asset chiave per il brand, insieme al celebre pay off Sapore Vero, il sound logo torna dunque al centro della comunicazione di Amaro Montenegro.

“Grazie alle tante campagne di successo", dichiara Gianluca Monaco, Marketing and New Businesses Director di Gruppo Montenegro, "Amaro Montenegro", continua, "è entrato nell’immaginario degli italiani come l’Amaro dal ‘Sapore Vero’ e oggi torniamo on air con una nuova campagna integrata che celebra i valori del brand in maniera innovativa.

Torna protagonista l’iconico sound logo, che quest’anno compie 25 anni e che in occasione della campagna si presenta in una versione rinnovata, proprio in un momento in cui l’aumento esponenziale dei touchpoint legati al suono ha moltiplicato le possibilità di sviluppare contenuti creativi e sempre più originali”.

Come riporta Engage, anche per il digitale sono previsti numerosi contenuti ad hoc che riprendono la centralità dell’elemento sonoro, sviluppandolo tramite i linguaggi delle diverse piattaforme. Le creatività pensate per raggiungere target specifici, in base a obiettivi di awareness e consideration, saranno online su Netflix, Spotify, Meta e Youtube con formati altamente impattanti e coinvolgenti. Tutti i contenuti sono stati curati dalla casa di produzione The Box, con la regia di Tommaso Bertè per la TV e di Manfredo Archinto per il digital.