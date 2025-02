Amplifon celebra San Valentino con la campagna "Endless Love": il segreto è sapersi ascoltare

Amplifon a San Valentino celebra l’amore e l’importanza di sentire bene per vivere pienamente tutte le emozioni

Amplifon, azienda leader a livello mondiale nei servizi e soluzioni per l’udito, celebra San Valentino con il lancio di Endless Love (Amore Senza Fine), una speciale iniziativa dedicata all’importanza dell’ascolto nelle relazioni. Attraverso l’immagine di una coppia di senior che passeggia abbracciata e il claim “Il segreto è sapersi ascoltare”, la campagna sottolinea il valore dell’amore a ogni età e il ruolo fondamentale di una buona capacità uditiva nel mantenere vivi i legami affettivi. Sentire bene, infatti, non significa solo recuperare l’udito, ma anche vivere appieno le proprie relazioni con le persone care. Questa iniziativa si inserisce nella più ampia missione di Amplifon, da sempre impegnata a migliorare la qualità della vita dei propri clienti attraverso tecnologie avanzate e percorsi di diagnosi e cura altamente personalizzati. Lo stesso messaggio è stato ribadito nella recente campagna pubblicitaria “Non è solo il tuo udito. Per noi, è la tua vita”.

I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziano come la perdita uditiva sia un fenomeno in crescita: attualmente, nel mondo, circa 1,5 miliardi di persone convivono con una forma di ipoacusia, un numero destinato ad aumentare fino a 2,5 miliardi entro il 2050. L’evoluzione demografica rende quindi sempre più essenziale promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione. Inoltre, numerosi studi scientifici hanno dimostrato l’esistenza di una stretta correlazione tra ipoacusia e declino cognitivo, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi.

La campagna Endless Love, realizzata da Amplifon in collaborazione con Accenture Song Italia e con gli scatti del fotografo Ale Burset, vincitore di due Grand Prix a Cannes lo scorso anno, sarà visibile nei punti vendita Amplifon e sulle principali piattaforme digitali e social media in Italia, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti e Australia. L’iniziativa accompagnerà il pubblico fino alla fine di febbraio, diffondendo un messaggio di amore, ascolto e benessere a ogni età.