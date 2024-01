Amplifon è Top Employer in Europa, Nord America e Nuova Zelanda

Amplifon si conferma “Top Employer” a livello globale: ottenuta la certificazione in Europa, Nord America e Nuova Zelanda

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, si conferma “Top Employer” a livello globale. La società ha, infatti, ottenuto la certificazione internazionale per le buone pratiche nella gestione delle risorse umane e dell’ambiente di lavoro in Europa, in Nord America e in Nuova Zelanda. In particolare, Amplifon è stata certificata per il terzo anno consecutivo per l’intera Europa. Inoltre, il gruppo ha ottenuto per la prima volta la certificazione per il Nord America, grazie alla conferma, per il secondo anno consecutivo, negli Stati Uniti e alla prima certificazione in Canada. Nel continente americano, Amplifon è stata certificata per la prima volta anche in Colombia e Panama. Si conferma, infine, il riconoscimento di Top Employer in Nuova Zelanda.

“Siamo molto orgogliosi di essere, anche nel 2024, tra i Top Employer in Europa, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda e di aver esteso la certificazione a nuove nazioni come il Canada, la Colombia e Panama, a conferma del nostro impegno per lo sviluppo dei nostri collaboratori in tutto il mondo, a prescindere dalla dimensione dei singoli paesi. In un’azienda come la nostra, che mette al centro il servizio e interagisce quotidianamente con il consumatore finale, le persone, l’organizzazione e la cultura sono le risorse più importanti per avere successo, nonché un fattore realmente decisivo per garantire la crescita del business e offrire un servizio di alta qualità che migliori ogni giorno la vita dei nostri clienti”, dichiara Francesca Morichini, Chief HR Officer di Amplifon.

Il Gruppo Amplifon oggi impiega quasi 20mila collaboratori in 26 paesi di cinque continenti del mondo. Le nazionalità rappresentate in Amplifon sono oltre 100. Oltre il 70% della popolazione aziendale è composta da donne, per un’età media inferiore ai 40 anni. Ogni anno la società assicura a ciascuno dei propri collaboratori in media almeno tre giornate di formazione. Top Employer è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro. Il programma, creato da Top Employers Institute, l’organizzazione globale che identifica le eccellenze nella gestione delle risorse umane, ha certificato e classificato oltre 2.000 aziende in 121 paesi. Solo le aziende che soddisfano gli standard più elevati in sei macroaree (people strategy, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, diversità e inclusione, benessere) possono accedere alla certificazione.