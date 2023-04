ANBI, al via la terza edizione del Web Innovation Hub

ANBI: le proposte della terza edizione del Web Innovation Hub

Dalla terza edizione del Web Innovation Hub, organizzato da ANBI in collaborazione con Urban Hub e Consorzio di bonifica di Piacenza, emerge la possibilità che "Un futuro sostenibile possa affondare le radici in modelli del passato". L’annuale Start Cup nazionale, promossa dalla locale Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata vinta lo scorso anno da Builti, startup bolognese che propone una piattaforma per il monitoraggio strutturale in modalità SAAS (Software As A Service, cioè in abbonamento erogato in modalità cloud) a supporto dell’ingegneria civile, con l’obbiettivo di programmare interventi di messa in sicurezza, facilitando l’esecuzione di operazioni di sorveglianza anche su manufatti idraulici.

L’idea più sorprendente presentata all’ANBI Web Innovation Hub scommette su un futuro positivo per lo stato delle risorse idriche: a pensarla è Mde Research, che propone un 'mulino 4.0' dotato di sensoristica IoT per la produzione di energia in impianti di nuova costruzione o come refitting di vecchi impianti. Lo sfruttamento di un elemento naturale, quale il vento, è alla base anche della soluzione proposta dalla trentina Windcity che, partendo dalla turbina eolica capace di massimizzare la produzione di energia dalle correnti presenti alle quote urbane, arriva ora ad una turbina acquatica a geometria variabile.

Al sole si rivolge, invece, la bresciana I-pergola che, nell’evoluzione degli impianti fotovoltaici flottanti, propone un modello double pitch (Est - Ovest), realizzato senza carpenteria metallica e con materiali ecosostenibili, sistemi di monitoraggio IoT, controllo integrato del bacino idrico. Di grande attualità è quanto presenta Amigo, fondata a Roma nel 2013 con l’obbiettivo di trasformare la ricerca scientifica sul cambiamento climatico in soluzioni come lo sviluppo di strumenti per il risk assessment storico e previsionale per settori quali agricoltura, energia, infrastrutture, creando anche indici ad hoc per migliorare la capacità di adattamento agli eventi climatici.