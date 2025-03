ANBI, la notte del 18 marzo le infrastrutture idrauliche italiane si illuminano con il tricolore

ANBI, "Bagliori nella notte": il 18 marzo l'Italia illumina con il tricolore le principali infrastrutture idrauliche

“È quanto nuovamente accaduto nei giorni scorsi in Toscana ed Emilia Romagna, dove sono state le infrastrutture idrauliche a limitare i danni del violento maltempo, a confermare la necessità della nostra iniziativa, che illuminerà di tricolore, dall’imbrunire di domani, martedì 18 Marzo, molte delle più significative opere idrauliche del Paese. Vogliamo così coinvolgere l’opinione pubblica sulla necessità di accelerare gli iter procedurali per finanziare concretamente la realizzazione di nuove opere, quali bacini multifunzionali per trattenere le acque di pioggia, ma anche efficientare manufatti e reti idriche esistenti”. A presentare il senso dell’iniziativa dei Consorzi di bonifica ed irrigazione è Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

Tra i siti, che saranno illuminati citiamo: in Piemonte, l’edificio di presa del canale Cavour a Chivasso, nel Torinese; la diga del Panperduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese; l’idrovora di Tessera a Venezia e l’opera di presa di Sciorne a Rivoli Veronese; l’idrovora Lame a Precenicco, in provincia di Udine e gli interni della Rosta di Sagrado, nel Goriziano; l’idrovora Forlino a Luni Mare, nello Spezzino; le “cattedrali dell’ acqua” in Emilia Romagna (Bondeno-Palata e Codigoro, nel Ferrarese; Boretto, in provincia di Reggio Emilia; Finarda a Piacenza; Savio, nel Ravennate; Malalbergo, nel Bolognese; Bocca d’Enza, in provincia di Parma); l’invaso collinare di San Gemini, in provincia di Terni; la diga Castreccioni a Cingoli, nel Maceratese; gli impianti idrovori di Ostia Antica, in provincia di Roma e di Mazzocchio a Pontinia, in provincia di Latina; la diga Alento e le paratie su fiume Sarno a Scafati, in provincia di Salerno; l’idrovora di Siponto, nel Foggiano; le sedi dei Consorzi di bonifica Basilicata, a Matera e Calabria, a Catanzaro, ma anche la diga di Castagnara, in provincia di Reggio Calabria; infine, l’opera irrigua sul nuovo canale di monte Baranta, nel Sassarese.

“I nostri tricolori si accenderanno in ideale prosecuzione con la Festa dell’Unità Nazionale, una ricorrenza, che celebra il nostro Stato, nella cui storia ed attualità i lavoratori e le lavoratrici dei Consorzi di bonifica hanno svolto e continuano ad avere una funzione fondamentale, ma spesso misconosciuta, nella tutela delle condizioni di vita e sviluppo di un territorio” chiosa Massimo Gargano, Direttore Generale dell’ANBI.

L’iniziativa è stata, invece, sospesa in Toscana, perché si è ritenuto non fossero ancora ripristinate le condizioni per il suo svolgimento dopo l’ondata di maltempo, che ha travolto la regione.