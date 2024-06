ANBI: novità in arrivo dal Governo per l'efficientamento delle reti idriche

ANBI: nuova attenzione del governo alle reti idriche. A Roma la prossima settimana l'Assemblea Nazionale dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione

ANBI ha annunciato che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concertato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata data attuazione alle previsioni del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e al bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. In particolare, è stato istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato a finanziare la progettazione degli interventi di riefficientamento delle opere idrauliche e di miglioramento della funzionalità dei reticoli idrografici.

Il maggior contributo di € 1.422.375,00 è stato assegnato alla Regione Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. “E’ un primo, concreto segnale della tanto auspicata, quanto indispensabile, nuova attenzione della politica verso le esigenze della rete idraulica del Paese, resa inadeguata dalla crisi climatica,” ha dichiarato Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI. Gargano ha espresso speranza che, entro breve, venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il decreto interministeriale di approvazione del nuovo Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (P.N.I.I.S.S.I.).

Questo piano prevede uno stralcio attuativo di oltre 946 milioni di euro, disponibili nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con 73 progetti ammessi a finanziamento. La Basilicata riceverà il maggiore importo (€ 113.716.000,00), seguita da Sicilia, Lombardia e Veneto.

Gargano ha ringraziato il Ministro Matteo Salvini per l’attenzione dimostrata, lodando il Governo per aver reintrodotto il concetto di programmazione negli interventi sulla rete idraulica. Inoltre, ha elogiato l’efficienza operativa dei Consorzi di bonifica, con 133 progetti ritenuti finanziabili nel P.N.I.I.S.S.I. “È questa la strada da seguire, destinando i necessari investimenti pubblici a piani pluriennali per la migliore gestione di una risorsa di tutti: l’acqua; altrimenti, compressi fra l’esigenza di averne a disposizione in maniera continuativa e le conseguenze della crisi climatica, c’è il rischio che le risorse idriche diventino preda di grandi interessi finanziari”, ha concluso Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

4o