ANBI, sottoscritto accordo con il Consiglio Nazionale dei Geologi

ANBI, al via collaborazione tra Consorzi di Bonifica e Geologi

ANBI e il Consiglio Nazionale dei Geologi (con la sua Fondazione Centro Studi) hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione, grazie al quale nasceranno in Italia due progetti pilota finalizzati alla valorizzazione delle risorse idriche ed interessanti comprensori di Consorzi di bonifica ed irrigazione. La prima area sperimentale sarà finalizzata alla realizzazione di un piano di monitoraggio permanente di bacino attraverso moderni presidi idrogeologici; la seconda sarà invece indirizzata all’individuazione delle caratteristiche territoriali più idonee per interventi di ricarica controllata della falda attraverso l’ausilio delle reti irrigue consortili.

Gli enti consorziali potranno inoltre disporre del supporto del Centro Studi per la pianificazione di massima a supporto della razionale utilizzazione delle risorse idriche; l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) collaborerà invece alla valorizzazione pubblica della professione del geologo, sensibilizzando i Consorzi di bonifica ed irrigazione, affinché prevedano esplicitamente la laurea in scienze geologiche nei loro Piani di Organizzazione Variabile (POV).

Il protocollo, che assume particolare importanza nella prospettiva dei necessari interventi di adattamento alla crisi climatica, nasce dal reciproco interesse ad attivare e sostenere attività finalizzate alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche, nonché alla corretta pianificazione del loro utilizzo e gestione. L’intesa prevede anche attività per la formazione dei geologi iscritti all’Albo unico nazionale e dei tecnici dei Consorzi di bonifica ed irrigazione a cominciare da iniziative per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme vigenti, nonché per l’elaborazione di proposte su tematiche di interesse comune mediante il reciproco scambio di informazioni.

In particolare, l’ANBI metterà a disposizione il proprio patrimonio di dati per favorire iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione di geologo, nonché per agevolare le attività di studio, ricerca ed aggiornamento professionale del Centro Studi. A sottoscrivere l’Accordo di Collaborazione sono stati i Presidenti di ANBI, Francesco Vincenzi e del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo.