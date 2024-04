ANBI, Toscana: annunciato lo svolgimento del Campionato Mondiale di pesca

ANBI presenta in Toscana lo svolgimento del Campionato Mondiale di pesca alla trota, la competizione si avrà dal 4 al 7 aprile

Dal 4 al 7 aprile, le acque cristalline del torrente Solano nel comune toscano di Castel San Niccolò diventeranno l'epicentro del Campionato del Mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali per nazioni e club. Questo evento non solo mette in mostra le abilità dei pescatori provenienti da tutto il mondo, ma sottolinea anche il legame profondo tra la mitigazione del rischio idraulico e lo sviluppo turistico sostenibile del territorio.

Il presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), Francesco Vincenzi, ha dichiarato: "È un ulteriore esempio di come un’efficiente gestione idrogeologica significhi non solo sicurezza per le comunità e le economie locali, ma possa essere volano di sviluppo sia per i grandi centri urbani che per territori indirizzati ad un turismo di nicchia. I Consorzi di bonifica dimostrano quotidianamente di saper dare risposte concrete ad entrambe le casistiche ed è per questo che, accanto a piani pluriennali di investimenti per la manutenzione del suolo, chiediamo specifiche attribuzioni di competenze anche sui fiumi che attraversano le città, come già avviene a Firenze, Pisa e Milano".

Il Campionato del Mondo di pesca è destinato a richiamare un numero eccezionale di appassionati e turisti nella zona, contribuendo agli obiettivi del Contratto di Fiume Casentino H2O, promosso dal Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno e sottoscritto da oltre 50 stakeholder pubblici e privati. Francesco Lisi, Direttore Generale dell'ente consortile, ha aggiunto: "Il Contratto di Fiume, al cui interno si inserisce l’evento, prevede molte azioni volte alla qualificazione dei corsi d’acqua ed alla valorizzazione del territorio. Ci ha fatto quindi particolarmente piacere che il Solano sia stato scelto per i Mondiali di pesca: è un riconoscimento anche per il Consorzio di bonifica che opera, tenendo sempre conto del contesto ecologico e ambientale, in cui va ad intervenire".

L'area lungo il torrente Solano è particolarmente delicata dal punto di vista idraulico, come spiega Enrico Righeschi, ingegnere referente della Unità Idrografica Omogenea del Casentino. Tuttavia, sarà la sede perfetta per ospitare una competizione di pesca di livello mondiale, con l'uso della pesca no kill che garantisce il rilascio del pesce catturato. Nicola Venturini, Presidente dell'Associazione Pescatori Casentinesi, sottolinea che questo evento rappresenta un'opportunità di crescita per il territorio.

"Essere designati sede di un campionato del mondo è una scelta, che inorgoglisce l’intero, nostro sistema perché, assieme alla capacità organizzativa dei locali referenti sportivi, rappresenta un riconoscimento internazionale all’impegno del Consorzio di bonifica nella gestione oculata del torrente attraverso un’attenta manutenzione; in tal modo, l’ente si conferma attore protagonista verso un modello di sviluppo, che deve avere il territorio al centro", ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.