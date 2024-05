Anima: pubblicato il quarto Rapporto di Sostenibilità e il Piano 2024-2028

Anima rafforza la propria strategia ESG: pubblicato il quarto Rapporto di Sostenibilità e il Piano 2024-2028

In un impegno costante verso lo sviluppo sostenibile, ANIMA ha reso pubblico il suo Rapporto di Sostenibilità 2023 per il quarto anno consecutivo. Il documento volontario offre un quadro dettagliato delle iniziative adottate e dei risultati ottenuti su questioni ambientali, sociali e di governance. Redatto in conformità agli standard GRI Sustainability Reporting Standards e verificato da un ente certificatore esterno, il Rapporto si propone di offrire una visione chiara e trasparente delle attività, del modello organizzativo, dei principali rischi e degli indicatori di performance del Gruppo ANIMA.

Un'importante novità dell'edizione 2023 è l'ampliamento della rendicontazione delle emissioni indirette, che ora include tutte le categorie di Scope 3. Inoltre, per la prima volta, è stata prodotta una versione sintetica del Rapporto, consultabile pubblicamente sul sito web del Gruppo ANIMA. Come consuetudine, il documento è stato sottoposto ad una revisione limitata da parte di Deloitte & Touche, garantendo ulteriore affidabilità e trasparenza. Parallelamente alla pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità, ANIMA ha presentato il suo Piano di Sostenibilità 2024-2028, in linea con le nuove Linee Guida del Piano Industriale. Questo piano individua le direzioni strategiche in materia di ESG per i prossimi anni, in piena coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Tra le iniziative chiave del 2023, va menzionata la costituzione della Fondazione ANIMA, con l'intento di promuovere, tra gli altri obiettivi, iniziative di educazione finanziaria, coerentemente con la missione aziendale e l'impegno storico del Gruppo in questo settore. Inoltre, ANIMA ha partecipato attivamente alla Italian Sustainability Week di Borsa Italiana, un'occasione per discutere strategie e iniziative di sostenibilità con investitori nazionali e internazionali. Un'altra tappa significativa è stata la compilazione del questionario CDP - climate change, segnando la prima volta per ANIMA. Il rating complessivo ottenuto, pari a B e corrispondente al livello Management, conferma l'impegno della società nelle azioni coordinate sulle questioni ambientali. La continua e crescente attenzione alle tematiche ESG è stata riconfermata, per il terzo anno consecutivo, dal riconoscimento di “Leader della Sostenibilità” del Sole 24Ore-Statista, che vede ANIMA tra le 200 imprese italiane più sostenibili di diversi settori industriali.

“Siamo lieti di presentare il quarto Rapporto di Sostenibilità di ANIMA su base volontaria, che rinnova il nostro impegno per un percorso di sviluppo sostenibile con coerenza e credibilità. L’espansione del Gruppo con le acquisizioni di Castello e Kairos ci pone nuove sfide che affrontiamo con grande tranquillità grazie ad una relazione solida e di reciproca fiducia con tutti i nostri Stakeholder, a partire dagli aspetti di maggiore attualità come quelli connessi alle tematiche ESG”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANIMA Holding.