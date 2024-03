Anthilia e Riello Investimenti, sottoscritto bond a favore di Clabo

Anthilia Capital Partners, sottoscritto con Riello Investimenti bond a favore di Clabo: l'obiettivo è sostenerne i piani di sviluppo

Anthilia Capital Partners e Riello Investimenti, attraverso i fondi Anthilia GAP (quarto investimento del fondo) e Impresa Italia II (secondo fondo di private debt), hanno sottoscritto titoli per complessivi 6,85 milioni di euro del prestito obbligazionario a medio-lungo termine emesso da Clabo, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e holding operativa del gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate professionali per gelaterie, pasticcerie e, in generale, per il settore della ristorazione e della gastronomia.

La sottoscrizione del bond è stata guidata da Anthilia, in qualità di lead investor, per 5 milioni di euro e da Riello Investimenti per 1,85 milioni. L’operazione ha l’obiettivo di sostenere i piani di sviluppo di Clabo, anche a seguito dell’acquisizione della partecipazione di minoranza in Howard McCray, società attiva negli USA nel settore delle vetrine refrigerate, già controllata da Clabo, nonché per rafforzarne la struttura finanziaria dotandola della opportuna flessibilità operativa. Il prestito obbligazionario emesso da Clabo ha una durata di 81 mesi, con data di scadenza al 31 dicembre 2030, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato; riconosce interessi a un tasso variabile pari alla somma tra l’Euribor semestrale e un margine determinato in conformità alle previsioni del regolamento del prestito, da liquidarsi in via posticipata su base semestrale a decorrere dal 30 giugno 2024 (prima data di pagamento), sino alla data di scadenza.

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenant di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di PFN/EBITDA, PFN Adjusted/EBITDA, PFN/PN della Clabo e di EBITDA della controllata Howard McCray, nonché specifici covenant di natura ESG. I sottoscrittori del prestito obbligazionario beneficeranno della garanzia data dal pegno sulle azioni del capitale sociale della controllata statunitense Howard McCray (HMC), costituito da Clabo Holding USA. Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario di Clabo, Simmons & Simmons ha curato gli aspetti legali dell’Operazione.

Fondata nel 1958, Clabo è leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, specializzata nella produzione e commercializzazione delle vetrine di refrigerazione con un portafoglio di 20 brevetti legati alle tecnologie della catena del freddo. La Società opera attraverso cinque brand per una gamma totale di 1.100 prodotti, distribuiti in 95 Paesi tra cui Cina, Stati Uniti e Brasile. I dati preliminari gestionali al 31 dicembre 2023 evidenziano, a livello consolidato, Ricavi Totali pari a 63,4 milioni (+7% YoY), EBITDA Adj. pari a 10,3 milioni (+17,9% YoY), una raccolta ordini per 61,4 milioni (+17,2% YoY) e una PFN (al netto degli effetti IFRS16 e della circolare ESMA 05/21) pari a 31,3 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 34,9 milioni al 31/12/2022.

Barbara Ellero, Partner e Head of Private Capital di Anthilia Capital Partners, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di avere nuovamente l’opportunità di collaborare con il management di Clabo di cui condividiamo a pieno la visione imprenditoriale, che mira a consolidare il suo posizionamento di multinazionale tascabile. Questa operazione, infatti, conferma la sua proiezione internazionale e la capacità di creare negli ultimi anni una stabile piattaforma industriale e commerciale in tre continenti, Europa, Nord America e Asia, che fornirà ulteriori occasioni di crescita, in un mercato che si sta dimostrando particolarmente dinamico”.

“Questa operazione segue un precedente prestito che abbiamo sottoscritto a favore di Clabo già due anni fa e conferma la nostra fiducia verso l’azienda. Negli ultimi due anni, infatti, la società è riuscita a crescere in volumi e marginalità nonostante le non facili condizioni dei mercati nei quali ha operato. Clabo si è dimostrata un esempio virtuoso di PMI sotto molti aspetti: è resiliente e capace di sfruttare sinergie tra le varie società del gruppo operanti nei vari continenti, ha un importante know-how ed è flessibile rispetto al suo mercato di riferimento. Infine, dulcis in fundo, un tema a noi caro: Clabo ha investito tempo e risorse nel monitoraggio della sostenibilità, arrivando a redigere il Bilancio di Sostenibilità e confermando attenzione verso le variabili sociali e ambientali”, ha aggunto Alberto Lampertico, Investment Director Private Debt di Riello Investimenti.

Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato di Clabo, ha infine dichiarato: “Ringraziamo Anthilia Capital Partners e Riello Investimenti per aver rinnovato la fiducia verso il nostro Gruppo e il percorso di sviluppo che vogliamo alimentare. È molto importante poter contare su investitori di private debt che sostengono i progetti di crescita delle imprese italiane. Le risorse raccolte con la sottoscrizione del bond andranno, in particolare, a finanziare gli investimenti di lungo periodo e l’acquisizione della partecipazione di minoranza dell’americana Howard McCray, oltre ad allungare la durata media della struttura debitoria garantendo flessibilità operativa nella gestione finanziaria. Siamo molto soddisfatti per l’andamento dei primi mesi del 2024 e l’operazione odierna contribuisce a trasmettere una visione positiva per il futuro di Clabo”.