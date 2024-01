Antiqua 2024, BPER Banca partecipa con tre dipinti della 'Galleria'

BPER Banca ad Antiqua 2024: annunciata la partecipazione con tre dipinti

Antiqua, la tradizionale mostra mercato genovese di arte antica, giunta alla 33esima edizione, aprirà al pubblico ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova il 27 gennaio e continuerà fino al 4 febbraio. La rassegna avrà quest’anno come tema collaterale l’arte sacra. BPER Banca è partner della kermesse, e parteciperà al ricco programma espositivo con tre dipinti di particolare pregio artistico, provenienti dalla raccolta del La Galleria BPER, la corporate collection dell’Istituto.

“L’esposizione ad Antiqua di tre nostre opere, appartenenti al nucleo artistico ‘genovese’ BPER rappresenta una ulteriore occasione per condividere con la città alcuni capolavori della collezione d’arte de La Galleria BPER. I dipinti sono legati fra loro dal fil rouge della devozione: quadri originariamente ‘da stanza’ destinati alla preghiera, che dunque ben si sposano col tema di Antiqua 2024 dedicato all’arte sacra. La Galleria BPER crede in una cultura viva, aperta e fruibile e quindi non poteva mancare questo appuntamento, dove l’arte è protagonista”, ha raccontato Sabrina Bianchi, Responsabile del Patrimonio Culturale BPER Banca.

In particolare, saranno esposti la Madonna che legge, con il Bambino, san Giovannino e santa Elisabetta, di Luca Cambiaso, Notturno con la Sacra Famiglia, san Giovannino e san Giuseppe, realizzato da un allievo di Cambiaso, e la Madonna col Bambino, sant’Anna e san Giovannino di Francesco Cairo. Il Responsabile della Direzione Territoriale Liguria, Luigi Zanti, ha dichiarato: "Confermiamo una partnership storica che vede la banca di riferimento della Liguria presente anche a questa edizione di Antiqua, Accompagniamo con soddisfazione lo sviluppo di questa manifestazione che si conferma come polo importante di valorizzazione delle tante ricchezze artistiche della città e di promozione del territorio".