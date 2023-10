Antony Morato: Domenico Romano nominato nuovo Chief Marketing Officer

Antony Morato nomina Domenico Romano nuovo Chief Marketing Officer; contribuirà ad accellerare la crescita del Brand

Antony Morato ha nominato Domenico Romano come nuovo Chief Marketing Officer. Il manager gestirà il dipartimento marketing e comunicazione definendo strategie a livello nazione e internazionale, mantenendo gli obiettivi di business dell’azienda e coordinando l’implementazione delle attività di marketing e comunicazione su tutti i canali distributivi (retail, wholesale ed ecommerce).

Domenico Romano inizia la sua carriera ricoprendo ruoli manageriali in Ninja Marketing, L’Oréal, Agritalia e McDonald’s. Da Original Marines arriva il suo primo ruolo come direttore marketing, per poi continuare da Natuzzi Americas e da Aw Lab. Prima di Antony Morato diventa amministratore delegato di Fandango Club Creators, azienda nella quale mantiene tuttora un ruolo all’interno del cda.

“Individuare il manager con il quale lavorare per proseguire il percorso di sviluppo strategico nel futuro del brand è stato un obiettivo primario negli ultimi tempi e siamo felici che Domenico abbia accettato questa nuova sfida. Domenico porta con sé un bagaglio di conoscenze sul marketing che saranno fondamentali per contribuire ad accelerare la crescita di Antony Morato, rafforzando la marca nel suo percorso di espansione omnichannel, oltreché geografica”, dichiara in una nota Lello Caldarelli, CEO di Antony Morato.