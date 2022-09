Apre Vicenzaoro September: il settore ci crede

Aperta a Vicenza la fiera più importante d’Europa

Con oltre mille brand presenti, il 35% dei quali provenienti dall’estero, e 400 buyer esteri da più di 70 Paesi, si è aperta oggi Vicenzaoro September – The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale dell’oreficeria e della gioielleria di Italian Exhibition Group. Un’edizione che si avvicina per dimensioni ai livelli pre-pandemia e all’insegna dell’ottimismo per l’intero settore orafo-gioielliero, che torna a riunirsi nel quartiere fieristico vicentino di Italian Exhibition Group, fino a martedì 13 settembre.

Protagonisti i segnali incoraggianti del mercato: secondo le elaborazioni effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda su dati ISTAT per Federorafi, presentate stamattina nella cerimonia inaugurale, l’export italiano è in crescita del +36,5% nei primi cinque mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. In cifre assolute, si porta a poco meno di 4 miliardi di euro e segna circa +1 miliardo rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Tra gennaio e maggio 2022, l’evoluzione dell’export resta molto favorevole nei principali mercati di destinazione: gli Stati Uniti si confermano in prima posizione con un +24,9% rispetto al medesimo periodo del 2021 (+115 milioni in valore assoluto), segue la Svizzera, con un +31,4%, gli Emirati Arabi, con un +23,3%, e la Francia, con una crescita pari al +123,8% (+255,5 milioni di euro in valore assoluto). Unica eccezione è costituita da Hong Kong, che perde il 1,6% (-3,4 milioni di euro).

Vicenzaoro, con l’edizione inaugurata stamane, si conferma luogo privilegiato di networking per gli operatori del settore, consentendo loro di aprire una nuova stagione nel segno del business, della bellezza e della costante innovazione.

Tra gli espositori i grandi brand della gioielleria, da Crivelli a Roberto Coin, da Damiani a Fope e Fabergé, ma anche i top dealer e le voci più autorevoli del mondo dell’orologeria, che porteranno i propri pezzi più esclusivi a VO Vintage, evento dell’orologeria e gioielleria vintage di pregio, nel foyer del quartiere fieristico vicentino da oggi fino a domenica 11 settembre.

Colori vividi, sia nelle pietre che negli smalti, forme geometriche, superfici e linee pulite ed eleganti che tendono al minimalismo si fanno notare in questa edizione di settembre di Vicenzaoro. Gli evergreen delle catene, da quelle iper sottili a quelle imponenti, si accompagnano a pietre di dimensioni importanti. Design giocosi si ritrovano tra gli stand, insieme a gioielli ispirati alle trame della natura che combinano preziosi con materiali naturali.

Alla cerimonia inaugurale della manifestazione, sono intervenuti Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exhibition Group, Elena Bonetti, Ministro per le Pari opportunità e famiglia, Erika Stefani, Ministro per le disabilità, Francesco Rucco Sindaco di Vicenza, Roberto Luongo, Direttore Generale ICE Agenzia, Maria Cristina Franco, vicepresidente della Provincia di Vicenza, Claudia Piaserico, presidente Federorafi, Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico ed Energia Regione Veneto (dichiarazioni in allegato).

Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, Brasile, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.