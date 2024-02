Arca Fondi è “Top Gestore Fondi PIR Italia 2024”

Arca Fondi, premiata come Top Gestore Fondi PIR Italia 2024

Il Sigillo di Qualità ITQF premia i migliori prodotti e servizi offerti dalle imprese più note e affidabili, rappresentando uno dei riconoscimenti di qualità più importanti nel panorama europeo. Nel settore dell'asset management, questo riconoscimento viene assegnato attraverso un'indagine dettagliata, condotta in collaborazione con Morningstar, leader mondiale nella ricerca indipendente sugli investimenti, che classifica tutti i fondi aperti distribuiti in Italia in base al rendimento medio annuo corretto per il rischio.



Il Sigillo conferito valorizza l'ottimo track record di Arca Fondi SGR, che si contraddistingue per uno stile gestionale attivo, focalizzato sulla selezione delle migliori PMI italiane e per un approccio strategico alla gestione dei rischi. Arca Fondi, da sempre leader nel segmento dei PIR, può vantare oggi una quota di mercato del 12%, risultato del costante impegno nel supportare l'economia reale italiana. Tale impegno è iniziato nel 2015 con il lancio di "Arca Economia Reale Equity Italia" e proseguito con lo sviluppo di tre prodotti di matrice bilanciata e del FIA “Arca Economia Reale Opportunità Italia”.



La gamma di soluzioni a sostegno del sistema Italia ha visto un ulteriore ampliamento nel del 2023 con l'introduzione di "Arca Space Capital", il primo fondo di Arca Fondi nel segmento del private equity, dedicato alle PMI non quotate con elevato potenziale di crescita. L'attenzione costante alle esigenze dei clienti e alle opportunità offerte dai mercati, unita all'alta professionalità e alla profonda conoscenza del mercato italiano del team di gestione, rendono Arca un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano far crescere i propri risparmi, contribuendo contemporaneamente allo sviluppo del sistema economico italiano.

Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR, ha dichiarato: «L'attribuzione del premio "Top Gestore Fondi PIR Italia" da parte dell'Istituto Tedesco Qualità Finanza testimonia il valore del nostro approccio. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare a lavorare con la massima dedizione per offrire ai nostri clienti e ai nostri partner collocatori solo i migliori prodotti».