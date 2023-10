Arriva, approvato l'accordo per il trasferimento della proprietà a I Squared

Arriva, accolto con favore l'accordo tra Deutsche Bahn (DB) e I Squared Capital: la proprietà del Gruppo passerà a I Squared nel 2024

Il Gruppo Arriva ha accolto oggi con favore l’accordo raggiunto tra Deutsche Bahn (DB) e I Squared Capital, che vedrà la proprietà del Gruppo trasferita a I Squared nel corso del 2024, trasferimento soggetto alle usuali condizioni e approvazioni per il closing. I Squared ha una comprovata esperienza in investimenti di successo in società di infrastrutture, da società che offrono soluzioni energetiche come Aggreko, a società di servizi di trasporto e logistica, tra cui TIP Group.

È importante sottolineare che I Squared è riconosciuta per il suo impegno nel creare valore sostenibile a lungo termine nelle attività in cui investe e ha un track record significativo nel supportare i management teams a migliorare le prestazioni operative, investendo al contempo un capitale significativo nelle aziende per sostenere la loro transizione verso servizi pubblici sostenibili. Dopo i progressi che Arriva ha fatto negli ultimi anni nella creazione di un business più forte e competitivo, l'investimento di I Squared darà ora ad Arriva la giusta spinta per la crescita. Attingendo all'esperienza, alle competenze e alle capacità di investimento di I Squared, il management team di Arriva sarà in grado di creare nuove opportunità per i passeggeri, i colleghi e le PTA, contribuendo al contempo a proteggere l’ambiente sostenendo una transizione energetica a basse emissioni di carbonio.

Commentando l’accordo raggiunto, Mike Cooper, CEO del Gruppo Arriva, ha dichiarato: "Questa è una grande opportunità per Arriva e l'inizio di un nuovo importante capitolo per la nostra attività. So che il team di I Squared condivide il nostro obiettivo di fornire servizi di trasporto sostenibili che soddisfino le esigenze di oggi e di domani. L'investimento di I Squared nel nostro business contribuirà a sbloccare nuove opportunità e a creare valore per tutti coloro che sono importanti per Arriva: le nostre persone, l’ambiente e soprattutto i passeggeri che abbiamo il privilegio di trasportare ogni giorno. Il marchio e i valori di Arriva non solo rimarranno invariati a seguito dell’accordo, ma riceveranno anche una nuova prospettiva di vita. Non vediamo l'ora di lavorare insieme a I Squared e di realizzare la nostra ambizione di diventare il principale partner per il trasporto passeggeri in tutta Europa".

Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia ha commentato: "L'annuncio di oggi è un'ottima notizia per tutta Arriva e per le nostre attività in Italia. Nulla cambierà sotto il nuovo azionista: con tutti i colleghi e professionisti di Arriva Italia continueremo a garantire un ottimo servizio a passeggeri e clienti nelle aree in cui operiamo".