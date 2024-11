ASPI: nasce Argo Gallerie, la nuova piattaforma per il monitoraggio dei tunnel

ASPI: con Argo Gallerie parte il monitoraggio digitale di 600 tunnel, rete completamente digitalizzata entro il 2024

Autostrade per l’Italia accelera nella digitalizzazione della propria rete infrastrutturale, introducendo Argo Gallerie, un'estensione della piattaforma Argo, già utilizzata per il monitoraggio di oltre 4000 ponti, viadotti e cavalcavia. Il nuovo sistema, attualmente operativo su 300 tunnel, entro la fine del 2024 coprirà tutte le 600 gallerie della rete ASPI, rendendo il patrimonio infrastrutturale completamente digitalizzato.

La piattaforma, creata da Movyon, centro di eccellenza del Gruppo Aspi, utilizza tecnologie avanzate, come i rilievi con laser scanner, per generare gemelli digitali delle infrastrutture. Questo permette di raccogliere e gestire in tempo reale i dati strutturali delle opere, facilitando le ispezioni e garantendo una conoscenza sempre aggiornata delle infrastrutture. Grazie ad Argo Gallerie, ogni anno saranno supportate oltre 2.500 ispezioni in loco, assicurando un monitoraggio dettagliato e conforme alle più recenti linee guida ministeriali.

“L’investimento nell’innovazione tecnologica rappresenta un punto strategico del nostro piano di sviluppo, non solo per i servizi che offriamo e potremo offrire ai nostri utenti, ma perché rappresenta uno strumento prezioso per la gestione e l’avanzamento del grande programma di rigenerazione della rete", ha dichiarato Roberto Tomasi, Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia. "Solo con questa conoscenza riusciamo ad ottimizzare gli interventi che ciascuna di loro richiede, programmando le attività con lungimiranza e limitando l’impatto sulla fruibilità della rete e quindi sulla mobilità delle persone e delle merci nei singoli territori".

Oltre alla digitalizzazione, Aspi ha sviluppato un sistema dinamico di monitoraggio finanziato in parte dal fondo complementare al Pnrr (Pnc). Utilizzando sensori IoT installati su ponti, viadotti e gallerie, il sistema analizza il comportamento delle infrastrutture sotto sollecitazioni come traffico intenso, temperature elevate o eventi atmosferici estremi. I dati raccolti confluiscono nell’ecosistema Argo, ampliando le possibilità di analisi e programmazione.

La realizzazione del progetto è stata affidata alle controllate Tecne e Movyon, rispettivamente responsabili del design del sistema e dell’implementazione della piattaforma. L’obiettivo finale è disporre di un monitoraggio digitale da remoto per 1.246 campate e conci di gallerie, coinvolgendo circa 100 infrastrutture tra ponti, viadotti e tunnel. Con questa innovazione, ASPI conferma il suo impegno nella modernizzazione della rete autostradale italiana, a beneficio della mobilità, della sicurezza e della sostenibilità delle infrastrutture nazionali.