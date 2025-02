ASPI e Polizia di Stato: il progetto sulla sicurezza stradale fa tappa a Bologna

ASPI e Polizia di Stato insieme per la sicurezza stradale: il progetto educativo fa tappa a Bologna per sensibilizzare i giovani

Ha fatto tappa a Bologna il progetto educativo sulla sicurezza stradale promosso da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. L’incontro, che ha coinvolto circa cento studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Crescenzi-Pacinotti-Sirani, rientra in un più ampio ciclo di appuntamenti destinati a sensibilizzare i giovani sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

A confrontarsi con gli studenti sono stati il Direttore del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, Stefano Vimercati, il Responsabile Esercizio del Tronco di Bologna di ASPI, Marco Brini, e operatori della Polizia Stradale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di educare le nuove generazioni al rispetto delle regole della strada, contribuendo così a ridurre il numero di incidenti.

Il programma prevede il coinvolgimento di oltre mille studenti appartenenti a istituti scolastici situati lungo la rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia. Si tratta della continuazione di un percorso iniziato negli anni scorsi, che ha già visto la partecipazione di più di 220 scuole e circa 19.000 studenti della scuola secondaria di secondo grado.

“La sicurezza stradale deve diventare un valore condiviso, soprattutto tra i più giovani”, ha sottolineato la Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, Simonetta Lo Brutto. “L’incidentalità stradale rimane una delle principali cause di morte tra i ragazzi in Italia ed Europa. Per questo è fondamentale sensibilizzare e formare le nuove generazioni affinché adottino comportamenti consapevoli e responsabili”.

Il progetto prevede anche sessioni di approfondimento in classe con l’ausilio di docenti e materiali multimediali messi a disposizione da Autostrade per l’Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi” di Skuola.net e Autostrade per l’Italia, i giovani sono particolarmente sensibili ai temi della sicurezza stradale, ma spesso tendono a ripetere i comportamenti scorretti osservati negli adulti.

“La sicurezza stradale non è solo rispetto delle norme, ma un valore fondante della convivenza civile”, ha affermato il Direttore del III Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, Stefano Vimercati. “Autostrade per l’Italia sente la responsabilità di contribuire a una mobilità più sicura, favorendo il dialogo e la consapevolezza collettiva. Investiamo costantemente in iniziative di sensibilizzazione e formazione perché crediamo che solo attraverso un impegno diffuso sia possibile radicare una vera cultura della sicurezza”.

L’Emilia-Romagna, con i suoi oltre 425 km di rete autostradale gestita dalla Direzione di Bologna di ASPI, rappresenta un nodo cruciale della viabilità nazionale. Le tre principali arterie, A1, A13 e A14, collegano l’Adriatico al Tirreno e il Nord al Sud del Paese, attraversando dieci Province e coinvolgendo sessanta amministrazioni comunali.