ASPI, R14: apre al traffico il nuovo cavalcavia di svincolo di Bologna Casalecchio

ASPI, R14 Raccordo di Casalecchio: inaugurato il nuovo cavalcavia di svincolo di Bologna Casalecchio

Questa mattina ha aperto al traffico il nuovo cavalcavia di svincolo della stazione di Bologna Casalecchio, interessato negli ultimi mesi da un importante piano di ammodernamento portato avanti dalla Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. L’intervento è stato articolato in più fasi di lavoro, quali la demolizione del vecchio impalcato, l’esecuzione degli scavi per impostare le nuove fondamenta e il varo della nuova struttura. L’impalcato, costituito da un’unica campata di circa 27 metri, è realizzato in acciaio Corten e dimensionato secondo i più recenti dettami normativi e in grado di sopportare gli attuali volumi di traffico che caratterizzano il tratto, uno degli snodi principali del sistema autostradale e tangenziale bolognese.

Nell’ambito del programma di ammodernamento sono stati previsti anche interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza della rampa di svincolo sottostante e il ripristino dei rilevati in terra in seguito ai danni dell’alluvione dello scorso ottobre. Alle attività di realizzazione del nuovo ponte hanno lavorato in media circa 20 maestranze al giorno, distribuite su più turni, con un impegno complessivo di quasi 50 mila ore lavorate e un totale di oltre 1000 mezzi distribuiti per tutta la durata delle lavorazioni. Con l’inaugurazione della nuova opera, questa mattina è stata pertanto definitivamente riaperta al traffico la stazione di Bologna Casalecchio sia in entrata che in uscita.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri, e il Direttore del III Tronco di Autostrade per l’Italia, Stefano Vimercati.

“Per Casalecchio e per tutta l'area metropolitana”, ha spiegato il Sindaco di Casalecchio Matteo Ruggeri, “l'apertura del cavalcavia della A14 rappresenta un momento importante utile a tutte le realtà economiche del territorio e a tutti i cittadini che ne fruiscono giornalmente”.

"Questo intervento, oltre a rappresentare un'importante opera di ammodernamento, è un esempio di come la sinergia tra Autostrade per l'Italia, le autorità locali e la comunità possa portare a risultati concreti", ha affermato Stefano Vimercati, Direttore del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. "La riqualificazione di questa infrastruttura strategica è avvenuta in un contesto di traffico intenso: questo territorio vede infatti transitare circa 85 milioni di veicoli l'anno, il che può far percepire l’importanza dell’opera inaugurata oggi".

"L’esperienza maturata a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi anni ha accresciuto ancor di più la nostra determinazione nello sviluppare e mettere in campo soluzioni innovative, per una rete sempre più resiliente ai cambiamenti climatici. La nuova struttura in acciaio corten, ad esempio, non solo aumenta ulteriormente la sicurezza e la vita utile dell'opera, ma rappresenta anche un passo avanti verso tecnologie più moderne e sostenibili", ha concluso Vimercati.