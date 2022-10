Atlantia entra tra i leader mondiali nel rating di Moody’s ESG

Sostenibilità, Atlantia è nella fascia dell’1% delle aziende più efficaci secondo l'agenzia di rating internazionale Moody’s ESG

L'agenzia di rating internazionale Moody’s ESG, specializzata nella valutazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance delle principali aziende operanti nei diversi settori economici, ha assegnato ad Atlantia il livello massimo del rating, definito “Advanced”, collocandola nella fascia dell’1% delle migliori imprese valutate a livello globale, su un totale di circa 5000 imprese monitorate. Atlantia si posiziona inoltre fra le tre società più performanti sul fronte ESG del settore trasporti. Il sensibile miglioramento del rating è dovuto agli avanzamenti effettuati sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, del modello di business, oltre che per le performance conseguite e per la qualità della governance.

Atlantia nel 2022 è stata apripista in Italia per quanto riguarda la programmazione trasparente delle iniziative per contrastare il cambiamento climatico, sottoponendo al voto degli azionisti il proprio piano di decarbonizzazione (cd. “Say on Climate”), che punta ad azzerare le emissioni dirette di CO2 entro il 2040. La percentuale di approvazione del piano ha superato il 98%, un consenso in assoluto fra i più alti registrati nelle assemblee europee che si sono espresse, nello stesso periodo, sulla medesima tematica.

L’impegno alla trasparenza e alla responsabilità è stato confermato recentemente anche dall’organizzazione indipendente “Fair Tax Foundation” che ha conferito ad Atlantia, prima azienda in Italia a ottenerlo, l’accreditamento al massimo livello (Gold) per la condotta fiscale responsabile della società e dall’associazione “Transparency International”, che ha inserito la holding nel proprio Business Integrity Forum, a conclusione di una approfondita istruttoria.

Il rating ottenuto da Moody’s è una ulteriore importante conferma delle valutazioni espresse nel corso dell’anno dalle altre principali agenzie di rating ESG. Atlantia ha infatti raggiunto posizioni di leadership anche per MSCI ESG ratings (AA – industry leader), FTSE4Good (miglior 5% del settore), ISS Quality Score (massimo livello su tutti gli aspetti ESG), Refinitiv (miglior 3% del settore), Sustainalytics (massimo livello pari a neglible ESG risk), GLIO/GRESB index (livello massimo del rating, A). Nel 2022, la società è stata inoltre inclusa per la prima volta nel Bloomberg Gender Equality Index, grazie al costante impegno sui temi di parità di genere.