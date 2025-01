Aurea Hub è il primo e unico metabank al mondo che rivoluziona il settore fintech

Aurea Hub: la piattaforma fintech che unisce CeFi e DeFi per democratizzare l’accesso al Web 3.0 e innovare la finanza con soluzioni sostenibili

Nel panorama fintech in continua evoluzione, Aurea Hub emerge come una delle startup più promettenti e innovative, pronta a trasformare il futuro della finanza con la sua piattaforma all’avanguardia. Fondata nel 2023 da Filiberto Tasca e Andrea Paone, Aurea Hub si è rapidamente distinta, raggiungendo una valutazione di oltre 2,5 milioni di euro e conquistando importanti riconoscimenti, tra cui la selezione tra i finalisti del Premio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano, uno dei premi più prestigiosi nel settore.

Aurea Hub si propone di unire la finanza centralizzata (CeFi) e quella decentralizzata (DeFi), permettendo finalmente a tutti di accedere al Web 3.0 in modo semplice, sicuro e innovativo. La startup ha saputo attrarre l'attenzione del mercato e degli investitori, raccogliendo già 250.000 euro nel suo primo anno di attività e lanciando ora una seconda fase di raccolta fondi, con l’obiettivo di raggiungere i 550.000 euro.

La piattaforma sviluppata da Aurea Hub si distingue per la sua natura “all-in-one”, che consente agli utenti di investire in una vasta gamma di asset frazionari, tra cui criptovalute, azioni e commodity. Ma non è solo questo: la piattaforma offre anche un portafoglio cross-chain non custodial, con funzionalità Web3 integrate, e la possibilità di utilizzare gli asset investiti istantaneamente, sia tramite carte di debito che bonifici.

Uno degli aspetti innovativi e distintivi di Aurea Hub è l’introduzione di Aurea Quest, una piattaforma gamificata che rende accessibili i concetti finanziari complessi a una nuova generazione, quella dei Millennial e della Gen Z, aiutando così gli utenti a comprendere e navigare nel mondo della finanza in modo più coinvolgente. Il team di Aurea Hub, che conta già più di 15 membri, ha creato un ecosistema di educazione fintech che ha raggiunto circa 300.000 utenti mensili, grazie alle collaborazioni con associazioni universitarie, istituti scolastici e altre startup.

In un mercato fintech in rapida crescita, che offre opportunità globali superiori ai 17 miliardi di euro, Aurea Hub si posiziona come un pioniere. Le sue tecnologie includono il primo portafoglio criptovalutario con collegamento diretto al Web3, che consente agli utenti di accedere immediatamente alle applicazioni decentralizzate tramite un conto bancario integrato, e un motore di liquidità che permette la conversione automatica degli investimenti in valuta FIAT al momento del pagamento, garantendo così la spendibilità istantanea degli asset.

Le metriche di crescita della piattaforma sono impressionanti: la base utenti è in espansione costante, con una crescita del 35% mese su mese, e più di 700 utenti attivi su piattaforme multiple. Inoltre, il tasso di conversione degli utenti provenienti da piattaforme media è del 32%, confermando l'efficacia delle strategie di marketing e educazione di Aurea Hub.

Aurea Hub non si limita solo a offrire soluzioni innovative, ma si propone anche di democratizzare l'accesso agli strumenti finanziari, promuovendo una gestione consapevole delle risorse economiche. In un'epoca di crescente complessità finanziaria, Aurea sta tracciando un nuovo percorso per il futuro della finanza, combinando educazione, innovazione tecnologica e inclusività.