Autogrill Group: ricavi al 31 agosto 2022 pari a €2,6 miliardi

Autogrill Group, approvati i ricavi consolidati al 31 agosto 2022

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha esaminato e approvato i dati dei ricavi consolidati dei primi otto mesi al 31 agosto 2022. I Ricavi si attestano a €2.599,9m (€1.500,1m registrati nello stesso periodo del 2021), +63,6% a cambi costanti (+73,3% a cambi correnti). Performance like for like pari a +61,7%3 nei primi otto mesi del 2022, grazie al recupero del traffico aereo internazionale e alla resilienza del traffico domestico negli aeroporti statunitensi e sulle autostrade europee. I ricavi dei primi otto mesi del 2022 rappresentano circa l’87% di quanto riportato nello stesso periodo del 2019, al netto delle cessioni effettuate nel periodo e a cambi costanti. Si registra quindi un’ulteriore accelerazione rispetto ai ricavi dei primi sei mesi del 2022 che rappresentavano circa l’83% dello stesso periodo del 2019.

L'EBIT underlying è pari a +€112m nel periodo (-€28m al 31 agosto 2021). Il miglioramento di +€140m rispetto allo stesso periodo del 2021 è il risultato di leva operativa, gestione puntuale dei prezzi e ottimizzazione del mix di prodotto.

Free cash flow pari a +€232m (+€63m nello stesso periodo del 2021): +€128m di free cash flow generato nei soli mesi di luglio e agosto 2022; flusso monetario da attività operative pari a +€308m (+€225m nei primi 8 mesi del 2021), ottenuto grazie alla migliore performance del business e alla solida gestione della cassa a tutti i livelli; rimborso fiscale di +€90m negli Stati Uniti incassato ad aprile 2022.

Posizione finanziaria netta escluse le attività e le passività per beni in leasing pari a €19m al 31 agosto 2022 (€131m al 30 giugno 2022).

Guidance 2022 confermata, alla luce dei buoni risultati raggiunti nei primi otto mesi dell’anno e considerando la stagionalità del business in un contesto economico atteso in peggioramento per l’ultimo trimestre dell’anno: ricavi pari a circa €3,8 miliardi e free cash flow di circa +€200m. Gli obiettivi al 2024 restano invariati.