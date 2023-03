Autogrill: nel 2022 ricavi per l’esercizio pari a €4,1 mld (+50,2%)

Autogrill: ricavi per l’esercizio 2022 pari a €4,1 miliardi, EBIT underlying pari a €100 milioni, indebitamento netto quasi azzerato

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2022, inclusa la Dichiarazione Non Finanziaria consolidata 2022 e il bilancio in formato ESEF. I ricavi per esercizio sono pari a 4,1 miliardi di euro, in crescita del 50,2% a cambi costanti (+59,7% a cambi correnti). Performance like for like pari a +53% nel 2022, trainata dalla ripresa del traffico aeroportuale internazionale in tutte le principali aree geografiche del Gruppo e dall’implementazione di appropriate azioni commerciali a supporto della crescita organica. I ricavi del 2022 rappresentano circa l’88% dei ricavi registrati nel 2019 a cambi costanti, escludendo le cessioni effettuate nel periodo.

Paolo Roverato, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Per Autogrill il 2022 è stato un anno di trasformazione, contrassegnato da importanti traguardi: abbiamo innanzitutto registrato risultati in forte crescita grazie alla resilienza del nostro modello di business, implementato la nostra rinnovata strategia ESG e, infine, è stata annunciata la business combination con Dufry che creerà un nuovo player globale, leader nei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. Il 2022 chiude un lungo capitolo in cui il Gruppo è diventato leader mondiale della ristorazione per i viaggiatori; si apre ora una nuova fase di espansione che permetterà al Gruppo di raggiungere una nuova dimensione e di competere efficacemente e con successo nel mercato globale, con un rinnovato focus sulla generazione di valore sostenibile”.

L'EBIT underlying è pari a € 100,0m nel 2022 (-€7,0m nel 2021), in crescita principalmente per effetto della leva operativa, della rinnovata offerta commerciale e del costante focus sulla gestione dei prezzi e sull’efficienza operativa. Il risultato netto underlying è invece pari a -€ 28,1m nel 2022 (-€105,8m nel 2021), mentre il Free Cash Flow è pari a € 255,8m nel 2022 (€117,0m nel 2021) escludendo l’impatto della cessione del business autostradale statunitense, l’effetto derivante dalle clausole di make-whole sui finanziamenti e altre operazioni non ricorrenti.

Equity Free Cash Flow pari a € 220,0m nel 2022 (€94,3m nel 2021), dopo il pagamento delle minorities. Secondo i dati recuperati, l’Equity Free Cash Flow ha beneficiato dei seguenti effetti: contributo positivo pari a € 90m relativo al rimborso fiscale negli Stati Uniti incassato ad aprile; sovvenzioni e crediti per canoni di locazione legati alla pandemia e altri effetti una tantum per circa € 35m; rinvio di alcuni investimenti già impegnati, con un impatto positivo di circa € 20m. Al netto di queste voci, l’Equity Free Cash Flow per l’anno 2022 ammonterebbe a circa € 75m.

In ultimo, l'indebitamento finanziario netto, escluse le attività e le passività per beni in leasing, è pari a € 7,8m al 31 dicembre 2022 (€197,4m al 31 dicembre 2021).