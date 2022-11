Autogrill, un viaggio nel gusto nella nuova Factory Food Designers

Autogrill rinnova la sua Food Factory nella sede di Rozzano: ricerca e innovazione per un prodotto scalabile ma attento alla qualità

“Ricerca della golosità tra gusto e benessere” è il titolo scelto per presentare l’evento ospitato dalla Factory Food Designers di Autogrill, un incontro dedicato alla presentazione di una nuova visione della ristorazione commerciale. La Factory si trasforma in un perfetto centro d'innovazione, un luogo in cui professionalità diverse possono condividere idee e saperi e arrivare a nuovi risultati. La sfida di Autogrill è riuscire ad individuare una strada efficace per rendere scalabile un prodotto di qualità; assicurare massima qualità della materia prima nonostante la grande produzione del circuito. I risultati più interessanti raggiunti in quest'ambinto sono stati mostrati in occasione dell’evento di oggi, ospitato dal vero cuore pulsante dell’eccellenza culinaria Autogrill: la rinnovata Factory Food Designers della sede di Rozzano.

Organizzato da Autogrill in collaborazione con Identità Golose e Magentabureau, l’evento ha rappresentato un’occasione di incontro e scambio di know-how sui processi di innovazione gastronomica, dove il sapere è applicato all’esperienza del gusto in tutte le sue sfaccettature: ingredienti, nutrizione, sicurezza alimentare e operativa, sostenibilità e tecnologia. Come riportato da Luca D’Alba, General Manager Italy Autogrill: “La Factory Food Designers rappresenta l’essenza dell’innovazione gastronomica, l’incubatore di idee in Autogrill. Qui, ogni giorno, i nostri esperti si incontrano con personalità di spicco nel mondo della ristorazione per condividere conoscenze ed esperienze, anticipare i trend e sperimentare con grande passione ed entusiasmo”.

Alessandro Giudici, Head of Product Innovation and Concept Development Europe & Italy Autogrill, ha invece commentato: “È grazie a questo continuo scambio di sapere che nella Factory Food Designers nascono le idee e prendono vita nuove proposte gastronomiche, che si traducono nell’esperienza di milioni di viaggiatori nei nostri punti di vendita. Qui diamo vita a sapori, prodotti e concetti creativi, contemporanei e replicabili, per arricchire continuamente le nostre realtà”.

La difficile ricerca di Autogrill si trasfroma in una dimostrazione concreta dello sforzo portato avanti dal Gruppo per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, sempre più attenti a un’alimentazione sostenibile e di qualità, anche in viaggio. Da qui nasce la collaborazione con Mauro Mario Mariani, medico chirurgo e nutrizionista, che si è focalizzato sull'assicurare un corretto bilanciamento delle componenti nutrizionali delle ricette e sulla realizzazione del Piatto Unico Bilanciato, capace di garantire una perfetta associazione tra diversi nutrienti.

Le ricette e gli ingredienti premium Autogrill sono stati i protagonisti dello showcooking a cura dei Factory Food Designers, che hanno raccontato alcuni dei prodotti più invitanti dell'offerta, presenza fissa nei menù Autogrill. Nello specifico, sono state presentate le proposte di: Renato Bosco, chef pizzaricercatore, con la sua Mozzarella di pane e il Doppiocrunch; Andrea Ribaldone, chef stellato, con la Pasta Milano con crema di risotto allo zafferano e il risotto allo zafferano con ragù di ossobuco in gremolada; Simone Salvini, chef di cucina 100% vegetale, con la degustazione di diversi hummus in coppetta e del suo WOW Burger vegetale; infine, spazio al dessert con Luca Montersino, contemporary pastry chef, autore del suo celebre Tiramisù. L’evento si è concluso con la degustazione di caffè guidata da Gian Paolo Braceschi, docente di analisi sensoriale e Amministratore del Centro Studi Assaggiatori e l’intervento di Francesco Sanapo, specialista del caffè.

La collaborazione di Autogrill e Identità Golose risale al dicembre 2012, con l’ideazione e lo sviluppo del Culinary Council, programma internazionale continuativo di innovazione gastronomica con il quale il Gruppo riunisce diverse volte all'anno anno chef, esperti del settore e opinion leader dell’industria.

L’intervista di affaritaliani.it ad Alessandro Giudici, Head of Product Innovation and Concept Development Europe & Italy Autogrill

La nuova Factory è stata completamente ridisegnata, trasformata nel cuore pulsante dell’elaborazione delle ricette Autogrill. Alessandro Giudici, Head of Product Innovation and Concept Development Europe & Italy Autogrill, ha spiegato qual è il ruolo di questo nuovo spazio sperimentale e a che tipo di esigenze risponde: “Autogrill ha dedicato grande attenzione alla Factory Food Designers, al nostro centro d’eccellenza e RND Center, vero centro dell’innovazione gastronomica di Autogrill. La Factory viene supportata quotidianamente dall’incontro di know-how differenti, permettendo l’incontro all’interno della struttura di professionisti della ristorazione, artigiani, chef e fornitori. Tutto questo porta alla creazione di nuovi spunti innovativi, che servono ad accontentare il consumatore. Qui diamo vita a prodotti, ricette e menù di ogni tipo, ma anche a concept di ristorazione che rispondono alla domanda del consumatore moderno e contemporaneo”.

Alessandro Giudici, Head of Product Innovation and Concept Development Europe & Italy Autogrill, ha poi ribadito il ruolo e l'importanza di Identità Golose, che collabora con Autogrill da oltre dieci anni: “Identità Golose rappresenta per noi un palcoscenico europeo e, insieme a Magentabureau, abbiamo stretto questa collaborazione per riuscire a gestire il network di artigiani e per riuscire a fare dell’innovazione sana, capace di trasmettere anche al consumatore, in un momento funzionale come quello del travel, un principio di qualità fondamentale nell’industria della ristorazione commerciale”.