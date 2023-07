Autogrill, una giornata di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali

“Nei panni di Fido”: all’Autogrill di Secchia Ovest un servizio di assistenza gratuita a supporto di chi viaggia in compagnia dei propri animali

Sabato 29 luglio Autogrill, in collaborazione con Prolife e Petpro e con il patrocinio dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), offrirà ai viaggiatori in transito nell’area di sosta di Secchia Ovest, sulla A1 Milano-Bologna, la possibilità di ricevere consulenza e assistenza gratuita da un veterinario e da un educatore cinofilo, che saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie per viaggiare consapevolmente e in totale sicurezza con i propri animali al seguito.

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un vero e proprio momento di sensibilizzazione contro l’abbandono degli amici a quattro zampe, in un periodo cruciale come quello estivo dove il tasso di abbandono degli animali raggiunge i livelli più alti. Nel corso della giornata, per incoraggiare anche la pratica dell’adozione, i viaggiatori potranno inoltre provare l’esperienza di realtà immersiva ideata da Petpro “Nei panni di Fido”: attraverso gli oculus, sarà infatti possibile vivere il momento dell’adozione di un cane, sia dal punto di vista di chi adotta che dal punto di vista dell’animale.

“Da sempre al fianco dei viaggiatori, per noi è fondamentale rispondere alle esigenze anche di coloro che si spostano con il proprio animale domestico, offrendo servizi dedicati che rendano piacevole l’esperienza di sosta”, ha commentato Luca D’Alba, General Manager di Autogrill Italia. “Attraverso la collaborazione con Prolife e Petpro e il patrocinio dell’ENPA vogliamo contribuire alla sensibilizzazione dei viaggiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione alle esigenze dei propri animali anche durante gli spostamenti e di essere adeguatamente informati sulle norme da seguire per viaggiare in totale sicurezza, disincentivando comportamenti scorretti”.

“Portare con sé gli animali in vacanza è la base del possesso responsabile”, ha commentato Marco Bravi, componente dell’Organo di Amministrazione Nazionale di ENPA. “Un viaggio sereno deve tenere presente le esigenze di ogni componente della famiglia, di cui anche gli animali fanno parte. Per loro soste frequenti, acqua da bere e la raccomandazione di non lasciarli neanche per pochi minuti in macchina. Se poi c’è il Fido Park di Autogrill, la sosta diventa una festa! Vivere nei loro panni con l’esperienza offerta da Prolife è una grande occasione di consapevolezza di quanto gli animali arricchiscano la nostra esistenza e quanta attenzione dobbiamo dargli”.

I Fido Park, presenti in 43 punti autostradali, sono aree dedicate ai cani, esterne ai locali Autogrill, dotate di acqua corrente e gazebo con uno spazio d’ombra. I cani sono ben accetti anche all’interno dei punti vendita, muniti di guinzaglio secondo le disposizioni di legge.