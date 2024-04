Avis Budget Group potenzia il suo programma di fedeltà Avis Preferred

Avis Budget Group: annunciato il potenziamento del suo programma di fedeltà Avis Preferred

Avis Budget Group, leader globale nelle soluzioni di mobilità, ha annunciato un potenziamento significativo del suo rinomato programma di fedeltà, Avis Preferred. Questo aggiornamento rivoluzionario offre ai membri premi immediati e una serie di vantaggi esclusivi relativi al noleggio auto, rendendo l'esperienza di noleggio ancora più conveniente e gratificante. Tra le nuove caratteristiche di Avis Preferred spicca uno sconto del 10% già a partire dal primo noleggio, applicato automaticamente durante la prenotazione. Inoltre, i membri godranno di un servizio prioritario, con contratti pronti e auto disponibili per evitare lunghe attese al banco di noleggio. Questo servizio è pensato per rendere l'intero processo di noleggio più efficiente e senza problemi.

Una delle innovazioni più apprezzate è il servizio QuickPass, che consente ai membri di verificare la propria identità in anticipo, evitando di dover passare al banco di noleggio. In alcune località, i membri possono addirittura trovare le chiavi direttamente all'interno del veicolo o ritirarle da kiosk self-service, rendendo il ritiro dell'auto ancora più rapido e comodo. Inoltre, Avis Preferred offre una serie di vantaggi indipendentemente dalla durata della membership del socio. Questi includono sconti esclusivi con partner di viaggio selezionati e l'accesso a offerte speciali anche senza aver mai effettuato un noleggio.

Per i membri più fedeli, il programma offre ulteriori incentivi. Raggiungendo 5 noleggi e una spesa annua di 1000 euro, si accede al livello Avis Preferred Plus, che include upgrade di vettura (soggetto a disponibilità) e una seconda guida gratuita. Con 10 noleggi e una spesa annua di 2000 euro, i soci possono accedere al prestigioso livello President's Club, che offre vantaggi come upgrade di vettura garantito e double upgrade nei weekend (sempre soggetti a disponibilità), oltre a una seconda guida e assistenza stradale Plus gratuiti.

L'iscrizione ad Avis Preferred include anche l'accesso a una serie di offerte da parte dei partner. Tra questi, vi è uno sconto del 10% sulle avventure Viator, sconti sui Lounge Pass per le lounge aeroportuali e sconti significativi sull'iscrizione alle lounge aeroportuali con Priority Pass. Inoltre, vi è uno sconto fino al 55% su Photobox, permettendo ai membri di immortalare i loro ricordi di viaggio in modo unico e personalizzato.

"Il nostro programma fedeltà Avis Preferred, introdotto negli anni 80, è stato sin dall’inizio oggetto di costante innovazione per offrire una sempre migliore esperienza di noleggio ai clienti. I risultati della nostra ricerca hanno rivelato alcune difficoltà da parte dei clienti ad accedere a premi e vantaggi se non si noleggia abbastanza frequentemente: da questa evidenza nasce la nostra scelta di ideare una nuova versione del programma, in cui l’accesso ai benefit e ai premi più rilevanti è immediato”, ha commentato Gianluca Testa, Managing Director, Southern Europe, U.K. and European Central Operations di Avis Budget Group.