AXA IM, al via nuova piattaforma d'informazione per i clienti

AXA IM, l'Investment Institute si propone di aiutare i clienti a prendere decisioni d'investimento più informate

L'AXA IM Investment Institute si propone di fornire ai clienti l'accesso ad approfondimenti tempestivi su eventi macro e view su asset class e trend a lungo termine, tra cui sostenibilità, demografia, tecnologia e regolamentazione. L'Istituto inviterà esperti esterni di chiara fama a fornire il loro punto di vista su temi di business, di investimento responsabile e macroeconomici, incoraggiando un forum aperto che combini insieme opinioni differenti per i clienti.

Chris Iggo presiederà l’AXA IM Investment Institute Advisory Committee, che si riunirà trimestralmente per discutere i temi macro e di ricerca che saranno trattati dall'Istituto e per integrare la ricerca che gli esperti di AXA IM già producono. Il comitato è composto da rappresentanti di AXA IM Core, AXA IM Alts e da membri senior dei team di ricerca macroeconomica, ricerca ESG e Quant Lab. Inoltre, saranno nominati fino a tre membri esterni del comitato, ancora da definire.

L'Investment Institute, inoltre, ospiterà regolarmente gli "AXA IM Institute talks", una serie di dibattiti e interviste video condotte da Chris Iggo, in qualità di Chair, che sarà affiancato da membri del comitato e da ospiti esterni.

Chris Iggo, ha così commentato il suo nuovo ruolo: "In AXA IM siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro servizio, quindi abbiamo deciso di rendere i contenuti prodotti dai nostri team di investimento e di ricerca macro più adatti alle esigenze dei clienti e di rispondere ad alcune delle domande più scottanti sugli investimenti. La ricerca è fondamentale per tutte le nostre decisioni di investimento. In questo modo i nostri esperti lavoreranno più a stretto contatto, consentendo una maggiore collaborazione su una serie di argomenti, dalla sostenibilità ai trend futuri. Non vedo l'ora di presiedere la prima riunione del nostro comitato".

Marco Morelli, Executive Chairman di AXA Investment Managers, ha aggiunto: "Riunire i punti di vista dei nostri esperti all’interno dell'AXA IM Investment Institute consentirà ai nostri clienti ma non solo di avere una prospettiva più ampia possibile grazie ai team di ricerca e di investimento di AXA IM, così da guidarli nelle decisioni da prendere per i loro portafogli".