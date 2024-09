AXA Italia Kids' Day 2024: alla scoperta dell'AI per le nuove generazioni

AXA Italia avvicina i bambini all'AI nel Kids' Day 2024: 250 piccoli esploratori accolti nelle sedi di Milano, Roma e Torino

Il 6 settembre, in occasione del Kids’ Day 2024, AXA Italia ha ospitato nelle sue sedi di Milano, Roma e Torino, circa 250 bambini tra i 3 e i 10 anni, figli di dipendenti, in un evento ideato per far conoscere anche ai più piccoli i luoghi dove i genitori trascorrono gran parte delle loro giornate. Tema dell’evento, il potenziale creativo e l’uso consapevole della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, attraverso un percorso esperienziale con momenti di condivisione e apprendimento e laboratori creativi per fasce di età omogenee.

Tra le varie attività proposte, una missione a squadre per disegnare il robot del futuro e una caccia al tesoro digitale per accompagnarli nella scoperta dei diversi strumenti tecnologici e dell’IA generativa. La giornata è stata pensata per trasmettere anche ai più piccoli i concetti e gli strumenti per guidarli ad interpretare i cambiamenti in atto ed essere fruitori attenti e consapevoli di tecnologia e IA, tema chiave al centro degli impegni strategici di AXA Italia, in una visione incentrata su un approccio prudente ed etico, riconoscendo in ciascun collaboratore un ruolo chiave, anche in ottica di formazione, sperimentazione e consapevolezza.

“Il Kids’ Day è ormai un appuntamento immancabile in AXA Italia, ideato per far scoprire ai bambini il luogo di lavoro dei loro genitori", ha dichiarato Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia. "Il tema di quest’anno non è casuale: la rivoluzione portata dall’Intelligenza artificiale è già in atto e per AXA Italia rappresenta un impegno strategico che consentirà di migliorare sempre più il servizio offerto al cliente. È un tema che abbiamo scelto di affrontare con grande serietà e attenzione, puntando sulla formazione continua delle persone. Con questa iniziativa, simbolicamente, cerchiamo di coinvolgere anche le nuove generazioni, guidandole nell’esplorazione del potenziale dell’IA, e soprattutto promuovendone un utilizzo consapevole e sicuro”.