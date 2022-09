AXA Italia: la soluzione per la casa punta su green e vita digitale

AXA Italia, l'assicurazione per la casa evolve con i bisogni delle famiglie: focus su sostenibilità e vita digitale

Secondo il “Green Business Report 2022” realizzato dal Gruppo AXA, attraverso un sondaggio condotto da IPSOS su un campione di 10.000 persone in 10 Paesi nel mondo, il cambiamento climatico è al centro delle preoccupazioni degli italiani, che nel mondo risultano i più propensi a modificare, da qui a cinque anni, i propri comportamenti in ottica sostenibile. L’impegno di AXA Italia nella lotta al cambiamento climatico si declina anche attraverso l’ideazione di soluzioni assicurative che promuovano un comportamento rispettoso dell’ambiente. È in questo contesto che si colloca l'evoluzione di Nuova Protezione Casa di AXA Assicurazioni, la soluzione multigaranzia costruita su misura per le diverse esigenze di protezione della casa e delle persone che ci vivono, compresi gli amici a quattro zampe, con garanzie pensate per rispondere ai nuovi bisogni di protezione.

Sul fronte green, per chi sceglie di dotare la propria abitazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico, è a disposizione una garanzia in caso di danni all’impianto in conseguenza di incendi, fenomeni elettrici, atti vandalici ed eventi atmosferici (come uragano, vento e grandine) e furto. Tra le coperture opzionali, anche una garanzia Terremoto. L’attenzione di AXA Italia va anche alla mobilità sostenibile: per chi possiede un’auto elettrica o ibrida, una garanzia in caso di danni alla stazione di ricarica domestica provocati da incendi, fenomeni elettrici, atti vandalici, eventi atmosferici e fuoriuscita di acqua.

Quelli legati all’uso del digitale sono tra i rischi emergenti sempre più percepiti: Nuova Protezione Casa promuove, su questo fronte, una copertura Vita digitale che, oltre a garantire l’assistenza legale necessaria in caso di lesione della reputazione online, furto di identità, acquisti online, offre una serie di importanti servizi a protezione dei pericoli legati all’uso del web, come il monitoraggio di eventuali fughe di dati personali o finanziari sul web e l’assistenza psicologica e tecnico-informatica in caso di danni reputazionali e di furto di identità digitale. Inoltre, con Nuova Protezione Casa è possibile proteggere con una sola garanzia i computer portatili, gli smartphone e i dispositivi elettronici dell’intera famiglia in caso di danni accidentali o furto.

“Con Nuova Protezione Casa, la soluzione che protegge tutti i principali ambiti della vita, è possibile costruire la propria protezione su misura, facendola evolvere nel tempo al mutare dei bisogni. Non solo: in un contesto di grandi cambiamenti, che vede una rifocalizzazione delle esigenze da parte delle persone e l’adozione di nuovi stili di vita, Nuova Protezione Casa è in grado di rispondere anche ai bisogni emergenti, sia sul fronte della sostenibilità che della vita digitale”, ha commentato René Gazet, P&C Director del Gruppo assicurativo AXA Italia.