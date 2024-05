AXA Italia, lanciata la nuova campagna Radio “Cos’è la salute per te?”

AXA Italia, Soluzioni Salute: on air la nuova campagna Radio “Cos’è la salute per te?”

AXA accelera la spinta innovativa in termini di soluzioni e servizi nell'ambito salute, con l'obiettivo di offrire risposte concrete, semplici e personalizzate e aiutare le persone nel quotidiano a prendersi cura di sé e dei propri cari. Le soluzioni messe a disposizione dall’offerta AXA Soluzioni Salute, disponibile presso la rete agenti di AXA Assicurazioni e le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena, offrono, ad esempio, l’accesso veloce ad esami e visite specialistiche mediante strutture e medici convenzionati AXA e l’assistenza 24 ore su 24, con la possibilità di ricevere la consulenza di un medico via telefono o in videochiamata.

L’ecosistema di AXA include anche ulteriori servizi esclusivi, come l’invio della ricetta medica in farmacia, il recapito del farmaco direttamente a casa, servizi di assistenza a domicilio come fisioterapista, infermiere, baby-sitter, dog-sitter, l’accesso a una lista di strutture convenzionate AXA e il supporto telefonico dedicato di un medical concierge per prenotare prestazioni, richiedendo anche un codice sconto per accedere a tariffe agevolate. Alla base di questa proposta, l’impegno come AXA a cogliere il meglio dalla commistione tra il digitale e la vicinanza e la consulenza di valore delle reti distributive, per essere un partner a cui le persone possono rivolgersi nella quotidianità per ricevere un supporto e migliorare il proprio stato di salute, in linea con la Ragion d’essere di AXA, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla Salute.

Un impegno in questi giorni al centro della nuova campagna pubblicitaria, on air dal 12 maggio per 6 settimane in radio e sul web, dal titolo “Cos’è la salute per te?”, che dà voce al vissuto quotidiano delle persone sulla salute e alle risposte concrete di AXA.

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication del Gruppo assicurativo AXA Italia: “La salute delle persone, in ottica di prevenzione e protezione e in logica di collaborazione tra pubblico e privato, è al cuore degli impegni di AXA Italia e un pilastro del nostro Piano strategico. Nella consapevolezza della salute come priorità universale, ma che si declina poi nel vissuto di ognuno in un’esperienza unica e irripetibile, crediamo nell’innovazione come leva per continuare a offrire, nei momenti che contano, risposte concrete e personalizzate, e servizi di valore, dimostrando quanto sia centrale per AXA proteggere ciò che conta veramente”.