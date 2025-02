AXA Italia al fianco dei lavoratori autonomi con una nuova campagna radiofonica su rischi e imprevisti

AXA Italia: i lavoratori autonomi di nuovo protagonisti in Radio e nel progetto branded sulle piattaforme digitali de La Gazzetta dello Sport

AXA Italia rinnova il proprio impegno nel supportare lavoratori autonomi e piccoli imprenditori di fronte agli imprevisti quotidiani che possono presentarsi nello svolgimento delle loro attività. Con un'offerta pensata su misura per diversi settori, tra cui ristorazione, estetica, artigianato e piccole imprese, la compagnia continua a fornire soluzioni dedicate, basate sull’ascolto diretto delle esigenze di chi ogni giorno affronta le sfide del proprio mestiere.

“Torniamo al messaggio fresco e immediato della radio e a una strategia video con protagonista un campione come Massimiliano Rosolino, per raccontare i rischi e gli imprevisti a cui piccoli imprenditori e liberi professionisti possono andare incontro ogni giorno nello svolgimento della loro attività. Ancora una volta ribadiamo l’impegno ad essere al loro fianco, con soluzioni specifiche per i diversi settori, come bar e ristoranti, estetica e parrucchieri, artigiani, costruite a partire dall’ascolto diretto delle diverse esigenze”, ha dichiarato Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia.

Per dare continuità alla campagna “Essere un lavoratore autonomo non dovrebbe essere un rischio”, AXA Italia sarà on air per tre settimane, dal 24 febbraio al 16 marzo, con due spot radiofonici da 30 secondi in onda sulle principali emittenti e su Spotify. Sui canali social, il messaggio verrà diffuso attraverso brevi video da 11 secondi, studiati per coinvolgere il pubblico in modo dinamico. A completare il progetto, un’iniziativa crossmediale branded, sviluppata da CAIRORCS Studio per le piattaforme digitali de La Gazzetta dello Sport. L’attività prevede un video channel dedicato, contenuti social su Instagram e Facebook, lanci editoriali nativi e una pianificazione video preroll.

Al centro della comunicazione, una narrazione che combina autenticità e leggerezza, raccontando situazioni reali con un tocco di ironia. Tra le storie scelte, quella di un barista che si trova a fronteggiare un guasto alla macchina del caffè dovuto a una sovratensione, una parrucchiera alle prese con una tinta che finisce accidentalmente sulla camicia di una cliente e, nell’ambito del branded content, la vicenda di un calzolaio che subisce un atto vandalico ai danni del suo negozio.

Protagonista di questa iniziativa, accanto agli imprenditori, è Massimiliano Rosolino. Il pluricampione olimpico e mondiale di nuoto interpreta un ruolo esuberante e coinvolgente, interagendo in modo simpatico e diretto con i lavoratori, per evidenziare come, grazie a un partner affidabile, sia possibile affrontare imprevisti e difficoltà con maggiore tranquillità e sicurezza.