AXA Italia, on air la nuova campagna pubblicitaria dedicata ai lavoratori autonomi

AXA Italia, in onda fino al fino al 27 ottobre la nuova campagna “Essere un lavoratore autonomo non dovrebbe essere un rischio”

“Dopo il grande successo della campagna dedicata alle donne, apriamo un nuovo importante capitolo del racconto incentrato sulla domanda del Manifesto di AXA, 'Perché il futuro dovrebbe essere un rischio?'",ha dichiarato Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia. "Con uno storytelling leggero e allo stesso tempo realistico ed emozionale, abbiamo scelto di celebrare una delle forze trainanti della nostra economia, liberi professionisti e piccoli imprenditori, evidenziando nel racconto le difficoltà, i rischi e le sfide affrontate nel quotidiano, e il nostro impegno a supportarli sempre più anche in futuro nel raggiungimento dei loro obiettivi e nel condurre una vita migliore. Un impegno che è al cuore del nostro Piano Strategico, per una protezione sempre più inclusiva per il maggior numero di persone possibili, per continuare a dimostrare con i fatti di essere all’altezza del nostro Purpose: agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta".

“Essere un lavoratore autonomo non dovrebbe essere un rischio”: è questo il titolo e il concept della nuova campagna pubblicitaria globale di AXA, on air in Italia fino al 27 ottobre sulle principali emittenti TV, connected TV, piattaforme on demand, web e social. Protagonisti dello spot, firmato dai registi Hoffman e Metoyer, e con il remake di "I got you, Babe" della cantante, musicista e compositrice svedese El Perro Del Mar come colonna sonora, lavoratrici e lavoratori autonomi colti nel loro quotidiano e alle prese, nello svolgimento della loro attività professionale, con diversi contrattempi e imprevisti, in un film leggero e spensierato, ma toccante allo stesso tempo.

A fare da sfondo, la presenza costante e la partecipazione di AXA alle diverse situazioni vissute, per celebrare, da una parte, una categoria che rappresenta una delle forze trainanti dell’economia ed evidenziare, dall’altra, il proprio impegno quotidiano nel colmare sempre più il gap di protezione, contribuendo a un mondo più sicuro e inclusivo per il maggior numero di persone possibile. Un impegno che si declina concretamente attraverso un’offerta completa di soluzioni e servizi dedicati semplici e su misura a protezione dell’attività imprenditoriale e la consulenza evoluta e di valore della sua rete distributiva presente su tutto il territorio nazionale.

Tra le soluzioni messe a disposizione dal Gruppo AXA, prodotti semplici e personalizzabili per specifici settori (i.e. ristorazione, artigianato, commercio, professionisti), comprese risposte cucite sulle esigenze delle più piccole realtà imprenditoriali, con la possibilità di includere garanzie per tutelarsi da nuovi rischi emergenti come quelli legati alle catastrofi naturali e al web e servizi di assistenza di valore per far fronte anche a situazioni di emergenza; coperture per offrire un sostegno economico ai propri dipendenti in caso di infortuni e malattie; o ancora, il primo prodotto in Italia per le microimprese di massimo 2 dipendenti e professionisti proprietari di un furgone, che offre, in unico contratto, una copertura completa per il van e l'attività imprenditoriale. La campagna è firmata da Publicis Conseil, con la pianificazione a cura di GroupM.