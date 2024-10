AXA Italia: presentata la nuova protezione catastrofale 'Van&Job' di QUIXA Assicurazioni

AXA Italia lancia la protezione catastrofale in Van&Job di QUIXA: l'assicurazione inclusiva e flessibile per microimprese e professionisti

AXA Italia rafforza il suo impegno verso i microimprenditori e i professionisti italiani con l’introduzione della protezione contro i danni catastrofali in "Van&Job" di QUIXA Assicurazioni, la prima soluzione assicurativa inclusiva e accessibile del Gruppo AXA Italia. Lanciato pochi mesi fa, il prodotto si evolve per rispondere ai nuovi bisogni emergenti di una fascia della popolazione spesso vulnerabile e lontana dai servizi assicurativi tradizionali.

Pensato per chi desidera una soluzione assicurativa smart e flessibile, Van&Job consente ai microimprenditori di proteggere con pochi click sia il proprio veicolo commerciale che la propria attività. Da oggi, scegliendo l’opzione "Job", è possibile attivare la garanzia "Danni Catastrofali", che copre i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature in caso di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.

Questa nuova copertura si aggiunge a un’offerta già ampia e intuitiva, composta da pacchetti preconfigurati che garantiscono protezione completa per danni ai locali (dall’incendio agli eventi naturali), responsabilità civile, furto, tutela legale e infortuni professionali. Una soluzione a tutto tondo che punta a rendere l’assicurazione accessibile e chiara per tutti.

René Gazet, CEO di QUIXA Assicurazioni e Chief P&C Officer di AXA Italia, ha dichiarato: “In chiave di innovazione continua, come è nello spirito di QUIXA, vogliamo essere vicini a microimprenditori e professionisti, motore dell’economia italiana e troppo spesso vulnerabili, facendo evolvere la nostra offerta rispetto al cambiamento climatico ormai innegabile. In un Paese come il nostro, dove quasi il 95% dei comuni è a rischio frane, alluvioni/erosione costiera, abbiamo voluto dare priorità ad una protezione dedicata in caso di danni da eventi catastrofali, in linea con l’imminente evoluzione normativa, per rispondere ai bisogni dei nostri clienti, in ottica di semplicità, accessibilità e trasparenza”.