AXA Italia: presentato il nuovo "Progetto Rendimento"

AXA Italia, Progetto Rendimento: lanciata l'innovativa soluzione di investimento assicurativo prudente

AXA Italia presenta Progetto Rendimento: la nuova soluzione di investimento assicurativo che coniuga esigenze di investimento prudente e opportunità di crescita stabile del capitale nel tempo, contenendo al tempo stesso la volatilità dei mercati.

Il modello si basa sulla possibilità di ripartire in modo paritetico il premio investito nelle due Gestioni Separate AXA, Gestiriv e Gestiriv Plus, che perseguono una strategia di investimento conservativa, nell’interesse del cliente. Le Gestioni Separate consentono, inoltre, di accedere a sottostanti di investimento ESG che promuovono fattori ambientali, sociali e di governance.

Maurizio Binetti, Chief L&S Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia, ha dichiarato: “In un contesto di mercato ancora volatile, caratterizzato da una dinamica dei tassi di interesse correlata alle prospettive di inflazione, Progetto Rendimento è la soluzione innovativa pensata da AXA per chi è alla ricerca di un investimento prudente e desidera ottenere rendimenti stabili e continui nel tempo, beneficiando nel contempo della protezione del capitale investito. Oltre ad offrire tranquillità e sicurezza all’investitore, Progetto Rendimento nella sua semplicità consente di differenziare l’investimento, conferendo il premio unico contemporaneamente in due distinte Gestioni Separate secondo percentuali predefinite."

"La presenza delle due Gestioni Separate," ha continuato Binetti, "grazie ad un portafoglio diversificato di attività finanziare, in prevalenza di tipo obbligazionario, rappresenta l’elemento distintivo che permette di ridurre la volatilità, minimizzando le oscillazioni di breve termine, e di stabilizzare il rendimento corrente e prospettico in un’ottica di lungo periodo. Con Progetto Rendimento il cliente può contare, inoltre, sulla solidità del Gruppo AXA, tra i leader mondiali nell’offerta di prodotti e servizi assicurativi, e guardare al futuro con un’impronta sostenibile, considerata la presenza di strumenti finanziari sottostanti catalogati come ESG".

Con Progetto Rendimento il cliente beneficia della protezione del capitale investito in caso di decesso dell’Assicurato indipendentemente dalla data in cui l'evento si verifica o in caso di riscatto totale richiesto in corrispondenza di predeterminate finestre temporali (5° e 10° annualità dalla decorrenza di polizza) e, in ottica di liquidabilità, il prodotto consente il disinvestimento parziale o totale dopo soli 6 mesi di decorrenza.