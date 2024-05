AXA Italia: Simone Innocenti Direttore HR dell’anno ai 'Le Fonti HR Awards'

AXA Italia: Simone Innocenti riceve il premio 'Direttore HR dell'anno' ai 'Le Fonti HR Awards'

Nello scenario di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano, il Gruppo assicurativo AXA Italia ha conseguito un significativo traguardo aziendale. Simone Innocenti, il competente Chief People, Organization and Internal Communication Officer della compagnia, è stato onorato con il prestigioso titolo di "Direttore HR dell'anno" nella categoria delle Soluzioni assicurative e finanziarie. La consegna di questo riconoscimento è avvenuta nel corso della XIV edizione dei rinomati "Le Fonti HR Awards", un evento di rilevanza nel panorama delle eccellenze HR, dedicato alla celebrazione della leadership, dell'innovazione e della sostenibilità nel settore delle risorse umane. La serata, permeata di solennità e plausi per coloro che si distinguono nel loro impegno a creare ambienti di lavoro inclusivi e sostenibili, ha visto risplendere la stella di AXA Italia con l'acclamata vittoria di Simone Innocenti.

Il merito di tale successo va attribuito alla visione e alla dedizione di Innocenti nel plasmare un ambiente aziendale centrato sulle persone, promuovendo una cultura fondata su valori quali fiducia, responsabilizzazione e empowerment dei suoi circa 1800 collaboratori. L'attenzione prioritaria al benessere psicofisico di ciascun individuo, la promozione dell'inclusione a 360° e la valorizzazione della diversità costituiscono soltanto alcuni dei cardini su cui si fonda il lavoro di Innocenti e della sua squadra.

Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer di AXA Italia, ha dichiarato: “Dedico questo riconoscimento a tutte le persone di AXA Italia, con cui ogni giorno, con dedizione e passione, ci impegniamo a dar vita a un ambiente di lavoro distintivo, fondato sul valore di ogni singola personae e sulla priorità del benessere psicofisico, che accoglie la diversità e supporta l’inclusione. È un premio che ci spinge a guardare oltre, per dare ulteriore slancio alla nostra cultura, e continuare a fare di AXA Italia un’azienda unica in Italia, dove ogni persona possa esprimere al meglio il proprio potenziale, in piena coerenza con il nostro Purpose, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla sua comunità di persone”.

Questo risultato testimonia l'impegno costante di AXA Italia nel servire al meglio i propri clienti attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle risorse umane. Con Simone Innocenti alla guida, il Gruppo assicurativo si propone di continuare a distinguersi nel settore, agendo per il progresso dell'umanità e proteggendo ciò che conta per la sua comunità di persone.