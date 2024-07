AXA Italia sostiene Milano Pride per il terzo anno consecutivo

AXA Italia al fianco di Milano Pride per il terzo anno consecutivo, con una delegazione di oltre 100 collaboratori

Il Pride è diventato ormai un appuntamento immancabile per AXA Italia, e che vede aumentare di anno in anno l’entusiasmo e la partecipazione dei collaboratori. "Il Pride è diventato ormai un appuntamento immancabile per AXA Italia, e che vede aumentare di anno in anno l’entusiasmo e la partecipazione dei collaboratori. Di questo siamo orgogliosi, perché è la testimonianza di un ritrovarsi nella condivisione di un valore centrale per tutti noi, One AXA, che significa mettere al centro delle nostre azioni quotidiane l’unicità delle persone. È uno stimolo in più per continuare a fare di AXA un ambiente di lavoro distintivo in Italia, che accoglie e valorizza la diversità in ogni sua forma, interpretandola come leva chiave per un successo duraturo”, ha dichiarato Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia.

Per il terzo anno consecutivo, AXA Italia ha sostenuto il Milano Pride, la tappa milanese della manifestazione più importante della comunità LGBTQ+, partecipando con una delegazione di oltre 100 collaboratori, famiglie e amici alla parata del 29 giugno. Alla manifestazione si sono uniti anche rappresentanti delle compagnie di AXA in Italia, tra cui AXA XL e AXA Partners Italia. Durante il mese del Pride, inoltre, la sede milanese del Gruppo assicurativo è stata illuminata dei colori arcobaleno.

La scelta di continuare a sostenere questo evento in qualità di ambassador nasce in coerenza con un impegno concreto di lungo periodo sul fronte della valorizzazione delle diversità, dell’inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione. Da tempo, AXA Italia ha scelto di rivedere in maniera completa tutte le policy e i documenti HR in una logica di inclusione. Tra gli esempi, AXA Italia è stata tra le prime realtà assicurative a realizzare, già a inizio 2017, una policy di congedo parentale valida per tutti i genitori senza distinzioni, consentendo al co-parent un congedo parentale di 4 settimane retribuito al 100%.

Numerose sono anche le iniziative di awareness dedicate alle diverse forme di diversità, messe a disposizione dei circa 1800 collaboratori. Tra queste, webinar sull’importanza del linguaggio inclusivo e il superamento dei bias, anche inconsci, e programmi specifici sui temi dell’empowerment e leadership al femminile, genitorialità e disabilità. L’obiettivo è che ciascuno in AXA si senta responsabile in prima persona nel promuovere un ambiente di lavoro sempre più accogliente e inclusivo e nel contribuire a sviluppare una società aperta che contrasti qualsiasi tipo di discriminazione.