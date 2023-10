Axon accelera nell'innovazione tecnologica e lancia sul mercato il TASER 10

Axon Roadshow 2023 arriva a Roma: presentato l'innovativo TASER 10

"Garantire sicurezza, tutelare la vita e documentare la verità". Così Luca Mascelloni, Country Manager di Axon Italia, ha ribadito ai microfoni di affaritaliani.it, solo pochi giorni fa, gli obiettivi chiave del progetto d'innovazione tecnologica (e comunicativa) che la multinazionale americana, leader di settore nella produzione di taser, sta portando avanti. Un piano che ha compiuto oggi un ulteriore passo. In occasione del Roadshow 2023, Axon ha infatti presentato a Roma il TASER 10, un'arma a impulsi elettrici in grado di immobilizzare per pochi secondi il soggetto violento e consentire così la de-escalation e la risoluzione di situazioni critiche.

"TASER 10 è stato presentato a gennaio di quest'anno ed è una vera rivoluzione. Infatti, gli strumenti precedenti erano in grado di arrivare fino a 7 metri e mezzo e avevano a disposizione due cartucce con due dardi. TASER 10, invece, può arrivare fino a 13,7 metri, raddoppiando di fatto la distanza utile agli operatori per poter intervenire in caso di necessità, e ha fino a 10 colpi. Questo consente agli operatori di essere molto più efficaci", ha spiegato da Roma Luca Mascelloni, Country Manager Axon Italia. Nell'80% dei casi però, ha ribadito Mascelloni, "non è necessario attingere al soggetto, in quanto la sola vista dello strumento o il suono dell'arco voltaico induce il soggetto alla de-escalation della violenza". "Il dispositivo", ha concluso Mascelloni, "funziona bloccando la muscolatura del soggetto per 5 secondi, in quei 5 secondi il soggetto è perfettamente vigile ma non è in grado di muoversi, consentendo agli operatori di polizia di intervenire in questo arco di tempo".

Nelle grandi città come Roma, che conta almeno 100 dispositivi in dotazione, l’uso del TASER ha consentito alle Forze dell’Ordine di essere più efficaci e risolvere le situazioni critiche più rapidamente, senza danni né per gli operatori di polizia né per i soggetti coinvolti. A oltre un anno dalla sua adozione in Italia, il TASER è stato utilizzato da parte dell’Arma dei Carabinieri in più di 1.300 interventi e nell’80% dei casi la sola estrazione del dispositivo è bastata per intervenire in maniera efficace, frenando il soggetto. La testimonianza, questa, del suo significativo utilizzo anzitutto come strumento deterrente.





Ma non solo TASER 10. Al Roadshow si è potuto sperimentare e conoscere meglio ciascuna delle soluzioni connesse alla rete avanzata Axon, tra cui Axon Body 4 Demo, l'ultima bodycam Axon; Connected Response Station, il sistema di gestione delle prove digitali di Axon, Axon Evidence, che consente di gestire facilmente tutte le tipologie di prove digitali; Axon Air Flight Center, che offre soluzioni complete per i droni al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Inoltre, è stato possibile osservare da vicino anche il simulatore di realtà virtuale Axon VR Training, che prepara gli agenti ad affrontare situazioni complesse e realistiche attraverso un addestramento immersivo che migliora le prestazioni, e Axon Fleet 3 Ride-along con tecnologia di riconoscimento automatico delle targhe (ALPR/ANPR), la soluzione video per auto di nuova generazione con un sistema di telecamere a doppia visuale.





“Vogliamo contribuire fattivamente alla sicurezza tanto dei nostri agenti, quanto dei cittadini. Sotto questo profilo, infatti, puntiamo a ridurre del 50% le morti tra gli agenti e i civili a seguito degli scontri con armi da fuoco entro il 2033”, ha dichiarato sempre da Roma Loris Angeloni, Managing Director Axon Italia. “Un obiettivo ambizioso che siamo determinati a raggiungere grazie a investimenti volti a favorire un piano di sviluppo tecnologico, manifatturiero e di Ricerca & Sviluppo in grado di rendere l’Italia un posto attrattivo e un riferimento di crescita e innovazione in Europa”.