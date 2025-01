Axpo Italia e Bormioli Luigi: siglato un Corporate PPA decennale da 30 GWh/anno

Axpo Italia firma il nuovo Corporate PPA dalla durata di dieci anni con la Bormioli Luigi: l'obiettivo è favorire la riduzione dell'impatto ambientale

Axpo Italia rafforza il proprio impegno nella transizione energetica attraverso un nuovo Corporate PPA (Power Purchase Agreement) della durata di dieci anni con la Bormioli Luigi. L'obiettivo dell'accordo è duplice: da un lato, favorire la riduzione dell'impatto ambientale e, dall'altro, incentivare la diffusione delle fonti rinnovabili nel settore industriale. La decarbonizzazione rappresenta un passo fondamentale per le industrie, in particolare per i settori ad alta intensità energetica, affinando modelli produttivi sempre più sostenibili. Questo percorso è in linea con le politiche climatiche più avanzate, tra cui quelle dell'Unione Europea, che punta alla neutralità climatica entro il 2050.

La partnership tra Axpo Italia, azienda leader nel settore energetico e specializzata in soluzioni rinnovabili, e Bormioli Luigi, vetreria di riferimento per i contenitori di alta gamma destinati alla profumeria, alla distilleria e agli articoli per la tavola in vetro sonoro superiore, mette in evidenza il valore dei Corporate PPA. Questi strumenti consentono alle imprese di assicurarsi un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, contribuendo direttamente alla crescita degli impianti green e riducendo l'esposizione alla volatilità dei mercati grazie alla stabilizzazione dei costi energetici per un periodo definito.

L'accordo prevede la fornitura di energia rinnovabile da due impianti fotovoltaici situati in Sicilia, nelle province di Trapani e Ragusa, per un periodo di dieci anni, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034. L'energia coprirà circa il 15% del consumo annuo totale degli stabilimenti italiani del Gruppo Bormioli Luigi, per un volume complessivo di 30 GWh l'anno. Grazie a questa iniziativa, la vetreria potrà accelerare il proprio percorso di decarbonizzazione, con obiettivi ambiziosi: riduzione del 30% delle emissioni entro il 2026 e del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019.

Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia, ha sottolineato l'importanza della sicurezza e sostenibilità degli approvvigionamenti energetici: “La sicurezza, l’autonomia e la sostenibilità degli approvvigionamenti energetici sono una priorità per le imprese che vogliono operare in modo continuativo ed essere competitive a livello nazionale e internazionale, con una prospettiva di lungo termine. La partnership con Bormioli Luigi rimarca il potenziale dei Corporate PPA come strumenti capaci di promuovere la crescita delle fonti rinnovabili e di garantire stabilità alle attività produttive aziendali, generando benefici economici ed ambientali. Riteniamo che siano una leva fondamentale per accelerare la transizione energetica, soprattutto nel settore industriale, e vogliamo continuare il nostro impegno per renderli sempre più diffusi”.

A ribadire l’impegno della Bormioli Luigi nel processo di transizione energetica è Vincenzo Di Giuseppantonio, CEO del gruppo: “In qualità di eredi di una delle più antiche tradizioni industriali europee leader nella produzione di vetro di alta qualità per i settori Beauty e Domestic Glass, vogliamo renderci protagonisti del processo di decarbonizzazione sottoscrivendo un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 10 anni per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a partire dal 1° gennaio 2025. Una dimostrazione ulteriore dell’impegno concreto di Bormioli Luigi, la cui strategia di lungo termine è in linea con la transizione energetica del Paese”.