Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas: rinnovata la partnership con AC Monza

Pulsee Luce e Gas, al via la partnership con AC Monza: ancora un anno di 'Energia Giusta' per la Squadra Biancorossa

Pulsee Luce e Gas, l'energy company di Axpo Italia, conferma la sua collaborazione con AC Monza per la stagione 2024/25, rinnovando il suo impegno come Back Jersey Sponsor. Questo rinnovo di sponsorizzazione segna il secondo anno consecutivo in cui il marchio di energia si affianca alla squadra biancorossa. Sponsorizzare una squadra di Serie A va oltre il semplice supporto economico: significa entrare nelle case di milioni di appassionati e promuovere valori che spaziano dalla competizione sportiva all'ispirazione di talento e spirito di squadra. Per Pulsee Luce e Gas, questa partnership non è solo una vetrina per il proprio marchio, ma anche una manifestazione dei valori condivisi tra il club e l'azienda.

Durante la stagione di debutto nella Serie A, il 2023/2024, Pulsee ha utilizzato la visibilità offerta dallo sport per esprimere il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, nonché i principi di uguaglianza e integrazione. Un esempio significativo è stato il progetto "Field For Rights", che ha visto AC Monza e Genoa CFC scendere in campo con una maglia speciale per celebrare la 75esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani, un'iniziativa senza precedenti nel campionato di Serie A.

Alicia Lubrani, CMO e Corporate Communication Director di Axpo Italia e Head della Business Unit Pulsee Luce e Gas, ha dichiarato: “Lo sport, unito all’ambizione di AC Monza, rappresenta perfettamente i nostri valori. Passione, costanza nel raggiungere gli obiettivi, sostenibilità in tutte le sue forme: ambientale, energetica e sociale. Rinnovare questa collaborazione e affiancare una società con cui condividiamo la visione sul futuro, rappresenta per noi l’opportunità per portare ancora una volta l’energia giusta in campo e sugli spalti e ai tanti tifosi che seguiranno la nuova stagione”.

Da parte sua, Adriano Galliani, Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza, ha espresso la propria soddisfazione: “Siamo estremamente lieti di annunciare che, per il secondo anno consecutivo, Pulsee Luce e Gas sarà presente sul retro delle nostre divise da gioco. Garantire continuità alle iniziative intraprese nella scorsa stagione è fondamentale per proseguire il nostro percorso di crescita comune in quanto AC Monza, al pari di Pulsee Luce e Gas, pone grande attenzione alle tematiche sociali. Metteremo in campo il massimo impegno per ripagare la fiducia e contribuire alla crescita di Pulsee in un mercato competitivo come quello dell’energia”.