Bain & Company, accordo per formare i dipendenti sui temi ESG

Bain & Company, con il programma “Sostenibilità e Valore” diventa la prima società di consulenza strategica in Italia a formare tutti i dipendenti su temi ESG

Bain & Company è la prima società di consulenza strategica in Italia a formare tutti i dipendenti dei suoi uffici di Roma e Milano su temi ESG, attraverso il programma “Sostenibilità e Valore”, sviluppato da SDA Bocconi School of Management ad hoc per Bain. Il programma, che verrà erogato a partire da aprile 2022, formerà tutti i quasi 700 dipendenti degli uffici italiani. La sostenibilità rappresenta già una parte centrale nell’attività consulenziale di Bain Italia, che si avvale di un team di esperti cross-sector e di best practice consolidate: la decisione ora di includere l’intero organico in questo percorso formativo ha l’obiettivo concreto non solo di education e sensibilizzazione, ma di vera e propria spinta ad incidere sul comportamento quotidiano dei singoli. I temi al centro del programma spazieranno dai trend legati alla transizione energetica, alle strategie a bassa emissione, all’analisi dei modelli di circolarità, alla tassonomia, fino alla creazione di valore per le imprese attraverso iniziative di sostenibilità. La formazione con lezioni frontali e online sarà inoltre integrata da podcast e letture dedicate.

“La sostenibilità è al centro delle priorità del nostro Paese, dei CEO delle aziende che serviamo ed è uno dei pilastri della nostra strategia di medio-lungo periodo. Vogliamo che tutti i nostri dipendenti siano consapevoli, preparati, credibili e comprendano davvero la centralità del tema. Costruire e rafforzare le nostre competenze in materia di sostenibilità è la nostra priorità”, commenta Roberto Prioreschi, Managing Director di Bain & Company in Italia e Turchia.

Questa novità si colloca nel più ampio impegno di Bain sul fronte della sostenibilità (la società si è prefissata di raggiungere lo stato di zero emissioni di carbonio entro il 2030, con un team dedicato che coinvolge nel mondo oltre 2.500 persone) e sulla formazione, aspetto centrale per Bain nella valorizzazione delle proprie risorse.

“Per realizzare questo importante obiettivo” prosegue Prioreschi “abbiamo scelto come partner una realtà solida e autorevole come SDA Bocconi, istituzione all’avanguardia sulle questioni ambientali e sociali, che con questo programma di formazione ci consentirà di essere la prima società di consulenza in Italia a raggiungere questo traguardo”.