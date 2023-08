Banca AideXa: superati i 500 mln di finanziamenti e raggiunti 10 mila clienti

Banca AideXa: oltre 500 milioni di euro erogati a favore delle piccole e medie imprese italiane

Prosegue l’espansione di Banca AideXa, la fintech bank fondata nel 2020 da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che nel terzo trimestre 2023 rafforza il trend positivo di crescita sia in termini numerici sia di fiducia da parte di imprese e risparmiatori. L’offerta di instant lending vede il raggiungimento di 500 milioni di euro di finanziamenti complessivi erogati dal lancio della Banca alle piccole e medie imprese italiane, un risultato sostenuto da soluzioni finanziarie innovative in grado di fornire un’alternativa semplice, veloce e flessibile rispetto alle offerte più tradizionali.

L’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella valutazione creditizia data driven ha consentito anno su anno un raddoppio dei volumi dei prestiti erogati. In parallelo all’aumento dei volumi dei finanziamenti alle imprese, grazie a un'offerta sempre più ampia e competitiva, la banca ha superato il traguardo dei 10.000 clienti che hanno scelto i suoi prodotti digitali, di cui oltre 3.000 micro e PMI.

X Conto per Liquidità, il conto corrente remunerato per imprese, con un tasso di remunerazione recentemente portato al 2% annuo lordo, ha raggiunto in pochi mesi 500 clienti grazie all’innovativo e veloce processo di apertura del conto online, integrato alla potenzialità di utilizzo della psd2. In questo modo le imprese hanno a loro disposizione un vero e proprio strumento di gestione della liquidità.