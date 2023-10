Banca Finint: Vecchiet nominata responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne

Banca Finint: annunciato l'ingresso di Emanuela Vecchiet come nuova responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne

Nell’ottica di un ulteriore sviluppo del business, il Gruppo Banca Finint ha annunciato l’ingresso in azienda di Emanuela Vecchiet con il ruolo di responsabile della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne. In carica da inizio settembre, come spiega una nota del Gruppo, la manager ha ricevuto il mandato di accrescere la brand awareness e rafforzare il posizionamento sul mercato di Banca Finint.

Emanuela Vecchiet porta in Banca Finint un’esperienza ventennale maturata nella comunicazione in ambito finanziario e istituzionale. Nata a Trieste nel 1977, è laureata in Giurisprudenza all’Università di Trieste e ha conseguito un master in Marketing and Business Communication. Dopo un decennio nel Gruppo Generali, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle media relations della Holding, nel 2017 entra in Cattolica Assicurazioni come Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali.

Dal 2021, Vecchiet, in qualità di consulente, ha sviluppato piani strategici di comunicazione per varie aziende ed istituzioni. Le sue precedenti esperienze professionali a livello istituzionale, tra cui un incarico presso l’Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio, le hanno inoltre permesso di sviluppare competenze di comunicazione governativa e politica.

Emanuela Vecchiet assume l’incarico finora ricoperto da Paolo Possamai, che sarà direttore editoriale di Nord Est Multimedia. Del nuovo gruppo editoriale, Banca Finint è azionista ed è stata advisor nella procedura di acquisizione dei sei quotidiani veneti e friul-giuliani del Gruppo GEDI.