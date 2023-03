Banca Generali: a febbraio raccolta netta totale a 442 milioni di euro

Banca Generali: la raccolta netta totale si attesta a €442 mln nel mese di febbraio, nuovi flussi in consulenza evoluta a €134 mln

Banca Generali ha confermato una solida crescita nei volumi in linea con il mese precedente. La raccolta netta totale a febbraio si è attestata infatti a €442 milioni, per un valore complessivo da inizio anno di oltre €859 milioni. Il mix di prodotto ha mostrato una dinamica favorevole per le nuove linee di investimento in fondi e contenitori finanziari (complessivamente €185 milioni nel mese e €259 milioni da inizio anno) che consentono di gestire in modo dinamico la liquidità e sfruttare le opportunità offerte da mercati obbligazionari e azionari in modo diversificato.

Nel mese i nuovi flussi in consulenza evoluta si sono attestati a €134 milioni (€188 milioni da inizio anno), trainati dalla consulenza sui conti amministrati (€280 milioni i nuovi flussi da inizio anno). Nello specifico, dunque, i flussi netti complessivi dei servizi d’investimento derivanti da gestioni di portafoglio e consulenza a cui è abbinato il pagamento di una fee ammontano a €203 milioni (€269 milioni da inizio anno) a dimostrazione della crescente richiesta di servizi professionali e consulenziali da parte della clientela. I flussi in conti amministrati (AuC) sono stati molto sostenuti (€996 milioni nel mese, €1,5 miliardi da inizio anno) per le nuove emissioni del periodo e il positivo riscontro ai servizi di advisory lanciati.

La raccolta assicurativa riflette l’attesa per il lancio di una rinnovata offerta di soluzioni assicurative avvenuta a fine febbraio.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato solido in un mese caratterizzato da volatilità e prudenza sui mercati per le aspettative di nuovi interventi dalle banche centrali. La nostra forza nei servizi di investimento, advisory evoluta e gestioni patrimoniali, continua ad emergere dai flussi confermando la qualità dei nostri banker e della nostra rosa di soluzioni ad alto valore aggiunto. Nelle ultime settimane stiamo assistendo anche ad un ritorno di posizioni sul gestito nei fondi mentre sugli investimenti assicurativi l’attenzione dei colleghi di rete a febbraio era in attesa delle nuove iniziative in rampa di lancio dalla fine del mese. I segnali positivi che ci arrivano dal territorio dalla nuova clientela e da professionisti interessati alla nostra realtà ci fanno guardare con fiducia e ottimismo ad un’accelerazione del trend di raccolta già da marzo”.