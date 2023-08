Banca Generali, a luglio la raccolta netta totale ammonta a € 455 milioni

Banca Generali, realizzata una raccolta netta di €455 milioni nel mese di luglio

Banca Generali ha realizzato a luglio una raccolta netta di €455 milioni che portano il totale da inizio anno ad oltre €3,7 miliardi, con una crescita del 4% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato solido di luglio tiene conto del significativo impatto dei pagamenti per gli adempimenti fiscali pari a €179 milioni nel mese (+82% a/a) per un totale di €620 milioni da inizio anno (+46%). In termini di prodotto, le soluzioni gestite hanno registrato flussi positivi per €56 milioni (€735 milioni da inizio anno). Prosegue il momento favorevole per i fondi di casa (€81 milioni nel mese, €384 milioni da inizio anno) che beneficiano del lancio di nuove soluzioni a capitale protetto.

Il risparmio amministrato continua a riscontrare l’attenzione della clientela con €591 milioni a luglio (€5,5 miliardi da inizio anno), così come la domanda di advisory evoluta che ha registrato €183 milioni nel mese (€1.044 milioni nel 2023). Complessivamente, i flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato si sono attestati a €258 milioni nel mese per un totale di €1,87 miliardi da inizio anno (+30% a/a).

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Cresciamo solidi e costanti anche in un mese caratterizzato da importanti scadenze fiscali per i clienti, forti dell’ampia diversificazione nell’offerta e della qualità dei nostri banker al fianco delle famiglie nelle scelte di pianificazione e protezione. Nonostante la volatilità per le dinamiche legate all’economia e alle politiche delle banche centrali continuiamo ad acquisire nuova clientela e ad intercettare flussi di risparmio grazie alla nostra leadership nelle soluzioni di investimento a maggiore valore aggiunto come l’advisory e le gestioni. Continuiamo a registrare forte domanda di consulenza e questo ci dà grande fiducia per la crescita dei prossimi mesi”.