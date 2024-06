Banca Generali e Build IT Up, insieme per promuovere le startup italiane

Banca Generali, per il 6° anno consecutivo al fianco di Build IT Up per supportare le startup italiane

Banca Generali è al fianco, per il VI anno consecutivo, di Build It Up nell'organizzazione dell'XI edizione dell’Investor Deal Table. L'appuntamento, che si è tenuto lunedì 10 giugno, ha consentito a 5 start-up, costituite da giovani talenti italiani, di presentare i propri progetti ad una platea di imprenditori, clienti e prospect, interessati alle tematiche dell’innovazione.

Durante l’evento, le start-up selezionate hanno partecipato a un panel per dar voce alle loro idee, introdotto da Maria Ameli, Head of Wealth Advisory di Banca Generali. La Banca è dal 2019 al fianco di Build It Up, che vanta ormai 70 start-up seguite, più di 100 eventi formativi e di network organizzati nel corso della sua attività e flussi economici di quasi 2 milioni di euro di finanziamenti erogati. Credere nei giovani e sostenere le loro idee è un segnale positivo per l'ecosistema imprenditoriale del Paese. Supportare queste realtà significa non solamente dare credibilità alle loro idee innovative, ma dare fiducia e supporto a tutto il capitale umano e professionale che mettono in gioco.

Gli argomenti trattati dalle 5 start-up partecipanti coprono una vasta gamma di settori molto diversificati, dalla creazione di una piattaforma, guidata dall’AI, che permette di realizzare una collezione di moda sostenibile ad un’altra che consente di avere una stima di costi per la ristrutturazione di un’immobile e ancora la realizzazione di una piattaforma dedicata alla fertilità femminile.

Amilis: nata due anni fa in UK da un’idea Sarita Stefani e Yasmin Baba, Amilis è una piattaforma che mette in contatto le donne con le principali fertility clinics. Le clienti beneficeranno di una piattaforma completa per trovare informazioni, confrontare le diverse cliniche e seguire il proprio percorso di congelamento degli ovuli. Le cliniche potranno incrementare la loro reputazione online, attirare nuovi pazienti e aumentare la soddisfazione di quelli esistenti.

DAMō: è lo spazio online dove la moda circolare prende vita, un luogo dedicato alla reinvenzione creativa del design sostenibile. Con DAMō, aziende e designer possono imparare ad attuare pratiche responsabili, trovare tessuti riciclati selezionati e creare collezioni sostenibili. Tramite l’utilizzo dell’AI i designer possono creare i propri capi virtualmente, selezionare i tessuti migliori e valutarne immediatamente l’impatto ambientale, le quantità e i costi. Attraverso l'uso della tecnologia e della collaborazione, i designer verranno messi in condizione di abbracciare i principi di design etico, promuovere la circolarità e guidare un cambiamento positivo nel panorama della moda.

Hausme: la piattaforma, guidata dall’AI, permette di calcolare il costo, le tempistiche e il risparmio energetico della ristrutturazione di un immobile con un click. È quindi possibile, per chi possiede una casa, o desidera acquistarla, avere una stima reale e veloce di quanto potrebbe costare la ristrutturazione del loro immobile: integrare tramite API il software in siti di settore specializzati o terze parti e infine l’utilizzo da società che si occupano della ristrutturazione per comprare leads di potenziali clienti e, allo stesso tempo, utilizzarlo internamente per preventivi e budget.

Talentware: fondata nel 2023 da Giacomo Marchiori, Andrea Raimondo e Ismet Balihodzic, è una piattaforma innovativa che nasce all’interno del programma di Venture Studio di Bain & Company e progettata per rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono i propri talenti. La piattaforma, basata su sistema di AI, va ad integrarsi con i dipartimenti di HR e permette di mappare le competenze degli impiegati, definire piani di carriera personalizzati, ottimizzare i processi di HR Talent e la gestione degli impiegati e integrarsi con le principali piattaforme HR.

Voys: fondata nel 2023 dal CEO Agostino Trucco, è un’app che permette all’utente, dopo essersi iscritto e aver condiviso i propri contatti e profili social, di trovare ed essere trovato dalle persone intorno a sè in un raggio di 15 metri, creando un ponte tra digitale e fisico. Tramite un algoritmo di matching con brevetto depositato Voys mira a essere un'azienda B2B2C: lato B2C propone un modello di business Freemium, dove gli utenti possono utilizzare l'app gratuitamente o pagare un abbonamento mensile per accedere a funzionalità aggiuntive. Dal lato B2B le aziende possono acquistare informazioni sugli utenti di Voys che partecipano a eventi organizzati o sponsorizzati dalle stesse aziende, come conferenze e fiere.