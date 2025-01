Banca Generali, a dicembre raccolta netta record pari a €980 milioni

Banca Generali, realizzata la miglior chiusura d’anno di sempre: raccolta netta di dicembre a €980 milioni

Banca Generali ha realizzato a dicembre la migliore chiusura d’anno di sempre registrando una raccolta netta nel mese pari a €980 milioni (+18% a/a). Nell’intero anno la raccolta totale cumulata è risultata pari a €6,6 miliardi (+14% a/a) superando la guidance di €6,5 miliardi.

Il dato annuale ha portato la raccolta netta cumulata per il periodo 2022-2024 a €18,2 miliardi segnando il raggiungimento di uno dei principali obiettivi di crescita del corrispondente piano triennale, risultato ottenuto in un contesto che ha visto nelle sue fasi di avvio - il 2022 e parte del 2023 - una delle peggiori crisi di sempre dei mercati finanziari internazionali.

Un ulteriore elemento positivo riguarda la qualità della raccolta: a dicembre più della totalità dei flussi è infatti risultata composta da Asset under Investments (€1.089 milioni, +120% a/a) per un totale di €3,9 miliardi nell’anno (58% dell’intera raccolta, nella fascia alta della guidance sul mix2 per l’anno).

Nell’ambito degli Asset under Investments, le soluzioni gestite sono state largamente predominanti con €712 milioni nel mese (vs. €146 milioni lo scorso anno) per un totale cumulato di €2,9 miliardi nell’intero anno (+256% a/a). Nello specifico, i contenitori finanziari si sono confermati il prodotto di punta nel mese e nell’anno (€296 milioni e €1,6 miliardi, rispettivamente) seguiti dai fondi casa (€202 milioni e €997 milioni, rispettivamente). Complessivamente i prodotti di casa (fondi e contenitori finanziari) sono stati pari a €2,6 miliardi nel periodo (+134% a/a), pari al 67% degli interi Assets under Investments dell’anno.

Anche il risultato dei contenitori assicurativi (€264 milioni nel mese, €891 milioni nell’anno) è stato molto positivo e si è accompagnato alla ripresa della domanda di polizze tradizionali (€201 milioni nel mese, €341 milioni nell’anno). Complessivamente i prodotti assicurativi hanno raccolto €465 milioni nel mese (€1,2 miliardi da inizio anno a fronte dei deflussi per €1,2 miliardi dello scorso anno) con un ritorno alla normalizzazione dopo la volatilità dei passati trimestri.

Gli altri attivi sono risultati in leggero calo nel mese (-€109 milioni). Nell’anno i flussi netti sono stati pari a €2,8 miliardi con una netta ripresa dei flussi in liquidità (€1,3 miliardi contro i deflussi di €1,2 miliardi nell’anno precedente). I flussi nei conti amministrati si sono confermati positivi per €1,5 miliardi ma in netta contrazione rispetto all’aumento eccezionale dell’anno precedente, a conferma del fatto che il riallineamento dei portafogli al nuovo contesto dei tassi è ormai in gran parte completato.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato davvero importante di cui siamo molto orgogliosi, col miglior dicembre di sempre che ci ha spinto oltre i target prefissati. Siamo fieri del grande lavoro svolto dai nostri banker e della qualità delle soluzioni di investimento che abbiamo proposto al mercato. Abbiamo raggiunto nuovi massimi in termini di Totale attivi dei nostri clienti, sopra i 103 miliardi di euro, in termini di attivi gestiti in Lussemburgo, con oltre 23 miliardi di euro, e di servizi di investimento gestiti dall’Italia, con Gestioni Patrimoniali e Consulenza Evoluta che hanno superato i 23 miliardi di euro”.

Mossa, ha affermato che l’ultimo trimestre è stato spinto anche dal grande lavoro fatto a “quattro mani” con Generali per offrire una soluzione unica nel mondo dei wrapper assicurativi che ci ha permesso di chiudere l’anno con oltre 1 miliardo di raccolta netta sulle polizze. Infine, nei 12 mesi sono state raggiunte non solo nuove vette di crescita di masse e flussi, ma anche in termini dimensionali attirando numerosi nuovi talenti tra giovani e profili d’esperienza allineati al nostro posizionamento di leadership nel private. La forza, il valore e l’unicità del modello Generali, arricchito dal rinnovato impegno su molteplici progettualità in corso, danno grande fiducia sulla competitività e la capacità di continuare a sovraperformare il mercato anche nel 2025.