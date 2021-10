Banca Generali, la banca con la miglior performance dei fondi collocati

Banca Generali, secondo Mediobanca Securities è la banca con il maggior livello di performance dei fondi collocati

Tra le reti di consulenti finanziari italiane, Banca Generali è quella che nel 2020 ha dato ai propri clienti il maggior livello di performance dei fondi collocati. A confermarlo è un recente studio realizzato da Mediobanca Securities, che ha recentemente rielaborato un’analisi effettuata nel 2017 in occasione dell’entrata in vigore della nuova direttiva MiFID II. In questo caso, il team di analisti di Piazzetta Cuccia ha però allargato il perimetro di inchiesta, confrontando i rendimenti dei 40 fondi principali in termini di patrimonio di ciascuna delle cinque società di risparmio quotate a Piazza Affari. Oltre a questi, sono quindi stati presi in considerazione anche i primi 20 fondi per ogni categoria di investimento, per un totale di 330 comparti analizzati.

Tra questi, quelli che nel 2020 hanno ottenuto il miglior ritorno per la clientela sono stati appunto quelli di Banca Generali. La banca guidata dall’amministratore delegato Gian Maria Mossa ha infatti restituito ai propri clienti un ritorno lordo medio del 13,86%. Un dato che scende al 10,71% se si considerano i costi e che risulta quasi doppio rispetto ai competitors più prossimi.

Più staccata è Banca Mediolanum. La rete di family banker di Massimo Doris si piazza al secondo posto in questa speciale classifica, grazie ad un rendimento lordo medio del 7,97% ai propri clienti (5,28% netto). Terzo gradino del podio per Azimut (5,76% lordo e 2,39% netto) mentre più indietro restano Fineco (3,59% lordo e 1,36% netto) e Anima (3,31% lordo e 1,66% netto).

Oltre che al calcolo delle performance, l’analisi di Mediobanca Securities guarda anche a quanto pagano i clienti finali per questo tipo di portafogli. Quella dei costi, infatti, è una delle grandi questioni che hanno accompagnato l’industria negli ultimi anni, specie con l’ingresso in vigore di MiFiD II. Secondo Mediobanca, Banca Mediolanum e Banca Generali sono le società che più di tutte si sono adoperate per limare i costi, mentre Fineco continua a beneficiare del suo classico approccio che vede azzerate le commissioni di performance. Per questo risulta molto interessante il rapporto degli impatti che questi costi hanno sulle performance. Emerge così che i clienti Fineco si vedono erodere ben il 62% delle performance lorde dai costi applicati, quelli di Azimut il 58% e quelli di Anima il 50%, mentre decisamente più ridotto è l’impatto per i clienti di Banca Mediolanum (34%) e Banca Generali (23%).