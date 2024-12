Banca Generali, a novembre raccolta netta totale di €510 milioni

Banca Generali: raccolta netta di €510 milioni a novembre con un totale di €5,7 miliardi nel 2024 e €385 milioni in Assets under Investmen

Banca Generali ha registrato a novembre una raccolta netta pari a 510 milioni di euro, segnando un incremento del 39% rispetto allo stesso mese del 2023. Il totale complessivo della raccolta nel 2024 si avvicina a 5,7 miliardi di euro, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente. Il mese di novembre ha mostrato un ottimo mix di prodotti, con un forte interesse per le soluzioni gestite e assicurative, frutto della riorganizzazione dell’offerta in risposta alla discesa dei tassi di mercato. I flussi nelle soluzioni di Asset under Investment hanno raggiunto i 385 milioni di euro a novembre (2,8 miliardi da inizio anno, +218% a/a), sostenuti dalla crescente domanda di soluzioni gestite, che hanno registrato 323 milioni nel mese (2,1 miliardi da inizio anno, +227% a/a), e dalla ripresa delle polizze vita tradizionali con 53 milioni raccolti a novembre (140 milioni da gennaio).

Nel segmento delle soluzioni gestite, le soluzioni contenitore hanno ottenuto ottimi risultati, attirando flussi significativi sia nelle linee assicurative (185 milioni a novembre, 627 milioni da inizio anno) che in quelle finanziarie (119 milioni nel mese, 1,3 miliardi da gennaio). Anche la domanda di fondi propri ha mantenuto un buon ritmo, con 77 milioni raccolti a novembre (795 milioni da inizio anno). Complessivamente, i prodotti di casa, inclusi fondi e contenitori finanziari, hanno raccolto 2,1 miliardi di euro nel periodo (+122% a/a), rappresentando il 73% del totale degli Assets under Investments a fine novembre.

Gli altri attivi sono ammontati a 125 milioni a novembre (2,8 miliardi da inizio anno), sostenuti da flussi in liquidità pari a 305 milioni, al netto di 168 milioni di uscite per le scadenze fiscali della clientela nel mese (1 miliardo da inizio anno). Come nei mesi precedenti, si è registrato un calo degli attivi in depositi amministrati, a causa delle scadenze di titoli obbligazionari.

Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, ha commentato: “Ci avviamo verso la chiusura di un anno in decisa crescita, con flussi in aumento a due cifre, dove la qualità della gamma d’offerta trova forte riscontro tra la clientela. Novembre rafforza non solo il trend dei volumi, ma soprattutto quello delle nostre gestioni finanziarie e assicurative, sempre più riconosciute come un vero e proprio tratto distintivo del nostro brand, come dimostra il dato degli asset under investment più che triplicato quest’anno. L’annuncio del lancio dell’OPA volontaria su Intermonte ha avuto grande riscontro, con crescente attenzione da professionisti d’esperienza del nostro settore e imprenditori. Siamo fiduciosi di ricevere nelle prossime settimane le autorizzazioni dalle Autorità competenti per iniziare a lavorare insieme già nei primi mesi del nuovo anno. Le dinamiche più recenti dell’attività commerciale, nonostante le uscite fiscali, ci fanno essere ottimisti in una chiusura d’anno in ulteriore accelerazione”.