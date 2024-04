Banca Generali, ok al bilancio d'esercizio 2023. Mossa confermato AD

Banca Generali: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2023 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea degli Azionisti di Banca Generali, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio individuale dell’esercizio 2023 - che si è chiuso con un utile netto di € 314,9 milioni (€ 226,2 milioni nel 2022) ‒ ed attribuito agli azionisti un dividendo complessivo di Euro 251,2 milioni corrispondente ad un payout totale del 77% dell’utile consolidato dell’esercizio 2023, costituito da una quota del 77% dell’utile ricorrente, pari a Euro 245,4 milioni e da una quota pari al 100% dell’utile non ricorrente, per un ammontare di Euro 5,8 milioni.

L'Assemblea ha autorizzato l’acquisto fino a un massimo di n. 369.260 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione.

Sulla base delle liste rispettivamente presentate dall’azionista di maggioranza Assicurazioni Generali e da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l’egida di Assogestioni, l'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, stabilendone anche il relativo compenso.

Nel dettaglio, dalla Lista n. 1 presentata da Assicurazioni Generali sono stati eletti Antonio Cangeri, Gian Maria Mossa, Azzurra Caltagirone, Lorenzo Caprio, Roberta Cocco, Alfredo Maria De Falco, Anna Simioni e Cristina Zunino, e dalla Lista n. 2 presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l’egida di Assogestioni è stato eletto Paolo Ciocca.

Inoltre, l'Assemblea ha nominato Antonio Cangeri Presidente del Consiglio di Amministrazione e confermato Gian Maria Mossa come Amministratore Delegato di Banca Generali.